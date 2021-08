Här spelas SVT:s succéprogram in – amerikaner i Sävsjö för att lära sig om bibelbältet: ”Googlade på Sveriges mest kristna plats”

Tionde säsongen av realityserien Allt för Sverige håller på att spelas in. Programmet sänds på SVT och leds av Anders Lundin. Under fredagen och lördagen är produktionen i Sävsjö.

Här ska fyra av de tio nordamerikanska deltagarna flytta in hos pastor Amos Makajula för att få en inblick i hur kristna lever i Sverige idag. Resten av deltagarna är på ett kristet läger utanför Mariestad.

Christer Åkerlund, producent på Meter produktion, har varit med från starten för tio år sedan och är en av skaparna av den svenska serien.

– Vi ska skriva ett program som vi kallar för tema bibelbältet där själva vinkeln är att vi hade en statskyrka i Sverige som folk, fram till mitten på 1800-talet och lite till, var tvungna att tillhöra och gå till. De fick inte ha egna samlingar utanför statskyrkan för då kunde de bli slängda i fängelse, säger han och fortsätter:

– Det är därför som många emigrerade, faktiskt. Sedan kom det någon kristen väckelse och där började det att bildas små församlingar.

En del av deltagarnas förfäder emigrerade av den anledningen, berättar han. Därmed ska deltagarna få träffa de som blev kvar och visa hur det är att vara kristen i Sverige idag.

– Den vinkeln har vi aldrig riktigt gjort förut så det tycker vi är spännande, säger Christer Åkerlund.

Någon statistik på den mest kristna platsen i Sverige har han inte hittat, men när han googlade på just det så var det Sävsjö som dök upp. Därmed togs beslutet att en del av inspelningen skulle förläggas på orten.

– Sedan hittade vi via vår research en superhärlig pastor som heter Amos Makajula. I vår research verkade det som en fantastisk människa som vi kontaktade och några av amerikanerna kommer flytta in hos honom under en natt, säger Christer Åkerlund.

Bland annat väntar en gudstjänst hos Allians-Pingst i Sävsjö där Amos Makajula predikar på engelska som översätts till svenska. Gudstjänsten är öppen för föranmälan, men har flyttats från söndagen till lördagen med anledningen av tv-inspelningen.

Natten mellan torsdag och fredag har Brittany Pearson, Erika Newell, Melody Sky Weaver och Jon Strand bott i stugor på Sävsjö camping.

På fredagsmorgonen berättar de att de inte vet vart de ska. Produktionen håller det mesta lite hemligt och allt de vet är att de ska träffa en pastor.

Erika Newell har precis njutit av ett morgondopp i Eksjöhovgårdssjön och de tränar alla flitigt på att säga ”Sävsjö” med ett så svenskt uttal som det bara går.

– Både Erikas och min pappa var svenskar. Vi gör det här för att hedra dem, säger Brittany Pearson och berättar att ingen av fäderna är i livet längre.

Melody Sky Weaver har alltid drömt om att åka till Sverige och Jon Strand berättar om hur häftigt det har varit att dagen innan ha fått träffa sin svenska kusin som är musiker precis som han själv.

Tionde säsongen ska sändas i början av nästa år och det är inspelningen av program två som har förlagts till Sävsjö.

– Det är första gången vi spelar in under högsommaren. Det gör vi för att pandemin har ställt till det för oss, men det är jättekul för nu får vi chansen att testa lite nya vinklar, säger Christer Åkerlund.

Deltagarna anlände till Sverige för ett par dagar sedan. I Karlstad har de mycket kort fått träffa varsin släkting. Framöver väntar inspelningar på Gotland, i Stockholm och i Norrland.

Fakta: Allt för Sverige

Allt för Sverige är en realityserie som sänds på SVT där tio nordamerikaner kommer till Sverige för att få uppleva det land där de har sina rötter. Tårar, kulturkrockar och mycket skratt blandas med tävlingar som har anknytning till svenska seder och myter. Programledare är Anders Lundin.

Källa: SVT