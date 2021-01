Här kan alla bänka sig för en dansupplevelse

En ”dansbänk” är en digital dansupplevelse i syfte att göra den professionella danskonsten mer lättillgänglig för allmänheten. I praktiken går det till så att förbipasserande via en QR-kod får chansen att i sin mobil se en kort dansfilm på en specifik plats. Dansen är skapad av en professionell dansare, som själv satt samman koreografin med utgångspunkt i platsen, som i Värnamos fall är de två konstbänkarna Peace och Polygon, som ingår i projektet Bänkarnas stad, längs med Laganstråket.

— Tanken är att ge mer dans till folket och att göra den synlig på ställen där man inte trodde att det var möjligt, säger Ann Erlandsson, danspedagog på Kulturskolan och dansutvecklare i Värnamo kommun.

Det är de professionella dansarna Josefin Rocén och Moa Sahlin som i Värnamo koreograferat var sin dans, som sedan filmats. För Josefin Rocén, som för närvarande bor i Lissabon och arbetar med management, var det ett projekt hon inte ville missa.

— Jag var tillfälligt i Sverige när jag fick frågan. Att göra en solodans och verkligen gå på djupet i skapandet lät fantastiskt och jag sa alla gånger ja, säger hon.

Moa Sahlin och Josefin Rocén fick välja plats själva. Att dansen skulle utföras vid en bänk var inget krav, men så blev det för dem båda.

— Jag tyckte att det passade i bänkarnas stad. Just den här trekantiga bänken har jag sett många gånger när jag gått Osuddenrundan och jag tycker att den är häftig, futuristisk med cementen som möter naturen, säger Josefin Rocén.

För henne blev den kreativa processen lång. I över en månad gick hon och processade och landade till slut i en koreografi där en symbolisk elak inre röst fick ta plats inne i triangeln.

— Jag ville gestalta de negativa, onda tankar som man ibland har om sig själv, men det var svårt och jag fick inte alls till det. Jag är van att arbeta med fler kroppar, så det här med att dansa solo var väldigt svårt, säger hon.

Det hela tog en dramatisk vändning. Dagen innan fotografen och filmaren Alin Popescu skulle filma valde hon att ändra hela konceptet.

— Utgångspunkten blev i stället en spegling av vårt moderna samhälle där pressen utifrån är enorm. Man ska driva eget företag och vara bäst på allt.

Det landade i en koreografi där businesskvinnan gör just det som samhället ibland tycks fordra: hon delas i två personer och dansar mot sig själv.

— Det blev bra till slut. Jag behövde nog ta den här långa omvägen för att det skulle bli riktigt bra, säger Josefin Rocén.

För Moa Sahlin gick tankarna delvis åt samma håll. Även om verken skiljer sig åt mycket har de en faktor gemensamt: de ifrågasätter samhällsutvecklingen. Om Josefin Rocén belyser hur individen pressas till max belyser Moa Sahlin styrkan i det avskalade — ”less is more”.

— När jag såg bänken Peace kände jag att den verkade kul att arbeta med, den är som en stadig rot, en liten scen, med Lagan som flyter precis bredvid. Jag ville belysa att vi alla är en del i ett större sammanhang, en droppe i havet.

Moa Sahlin, som har 30 års erfarenhet av dans och koreografi, ville ge dansen flera lager utan att den blev för svår.

— För mig var det viktigt att den skulle kunna ses av alla. Jag ville skapa en enkel handling med ett stort symbolvärde. När jag först såg bänken var den täckt av kottar och löv och i behov av rengöring, konstaterar hon.

Resultatet blev en solodans där Moa Sahlin iförd en jeansoverall hämtar vatten ur Lagan med en gammal emaljhink, häller vattnet över bänken och börjar städa den, i en närmast ceremoniell ritual.

— Jag ville omfamna det minimalistiska, att det lilla vi kan göra spelar stor roll. Jag har tagit intryck av omställningsrörelsen, vi har ett samhälle där vi utarmar oss själva och där vi måste inse att jordens resurser är begränsade.

Inspirationen har hon bland annat fått från starka kvinnor som Yoko Ono, Patti Smith, och Elin Wägner.

— Jeansoverallen flirtar lite med ”we can do it”-rörelsen, då kvinnorna under kriget fick ge sig ut i arbetslivet. Det är lite working class hero med läppstift.

Samtidigt som dansen har många ingångar är det också ”bara en dans”, säger Moa Sahlin.

— Dans är en flyktig konstform. Här har det blivit en film, som kan ses om och om igen. Det är ett samarbete där filmaren Alin Popescu har en väldigt stor del, säger hon och får medhåll av Josefin Rocén.

Till sommaren kan det finnas chans att se båda danserna live på plats. Datum är ännu inte spikat. Det kommer också dyka upp fler dansbänkar, både Värnamo och på andra ställen i länet.

— Faktum är att detta projekt planerades långt innan pandemin bröt ut. Med facit i hand kan man konstatera att det ju blev synnerligen vältajmat, konstaterar Ann Erlandsson.

Fakta

Idén med dansbänkar är utvecklad av projektet Dansspår, kultur och utveckling Dans i Region Jönköpings län och liknande dansfilmer finns på flera ställen i länet. I Nässjö har Isabell Karlsson skapat ett dansverk vid bryggan i Stadsparken. I Tranås har Cyntia Botello skapat ett dansverk på gångbron vid Åsvallehult. Fler dansfilmer är också på gång. Den kommande konstbänken i Värnamo, designad av Cecilia Gyllenhammar, kommer exempelvis att få en dans.