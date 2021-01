Här hamnar den förre IFK Värnamo-talangen

Daniel Ask har många goda egenskaper som fotbollsspelare. Om allt faller på plats finns det förutsättningar att Daniel Ask kan bli riktigt bra. Men de senaste åren har kantats av skador. Daniel Ask fick aldrig vara med och fira en serieseger med IFK Värnamo i den södra fotbollsettan säsongen 2020. I stället tog den Malmö FF-fostrade spelaren nya tag med Limhamn/Bunkeflo i division 2.

2021 kommer 22-årige Daniel Ask att ha Södermalms IP i Skövde som hemmaplan, detta sedan han skrivit på för Skövde AIK som kom på en sjätte plats i den södra fotbollsettan säsongen 2020. En serie som IFK Värnamo vann.

”Det känns spännande att vara här och jag ser fram emot utmaningen. Efter att ha pratat med Per (Åstemo) och Tobias (Linderoth) känns Skövde som rätt val, det är en bra miljö att fortsätta utvecklas i. Det har varit mycket snack med klubbar både högre upp och i Ettan under hösten men Skövde AIK intresserar mig och jag kan inte vänta på att få starta igång”, säger Daniel Ask i en kommentar till Skövde AIK:s webbplats.