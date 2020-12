Handeln satsade allt på ett kort – gav rejält uppsving i julhandeln

Inte mycket har varit sig likt under 2020, varken för privatpersoner eller företag. Och handeln är förstås inget undantag, där en annars viktig fråga har blivit akut – hur ska vi få invånarna att stanna och välja att handla på hemmaplan? I våras gick kommunen in och stöttade näringslivet med en halv miljon kronor, vilket innebar att framför allt handeln fick resurser för att stimulera just detta, under devisen "Handla där du bor – bättre än du tror".

Det har under året resulterat i att butiker som tar emot presentkortet Västbokortet nästan fördubblats från 50 till 90, när handeln i alla kommunens orter kunde ansluta sig. Återbäringskampanjen som knöts till kortet gav försäljningen en extra skjuts.

– Totalt har vi sålt över 8 000 kort under året som gett en försäljning på 5,3 miljoner kronor. Vi har lagt ner mycket tid och kraft på den här satsningen, säger Berith Ollhage, ordförande i Handelsrådet.

– Och de här pengarna kommer ju sedan att landa hos den lokala handeln igen, konstaterar Kicki Kopsch, delägare till Önska/Lekia.

Summorna har vida överskridit vad man förväntat sig. Och den nyss avslutade julhandeln har i det stora hela varit stark, även om det varierat beroende på bransch. På Önska slogs alla tiders kassarekord dagen före julafton. Det ytterligare stödet från kommunen som bland annat möjliggjorde att ett 15-tal butiksvärdar kunde hålla uppsikt och motverka trängsel, underlättade för många affärer.

– Det var värdefullt och säkert en av anledningarna till att vi slog rekord, för annars hade vi ju fått avsätta vår ordinarie personal till det, säger Kicki Kopsch.

Kunden som betalade en julklapp i kassan, gick ut ur butiken och fick sedan den inslagna varan av butiksvärden som kom ut med den, istället för att skapa onödig trängsel inomhus. Erbjudandet om att få sina varor hemkörda utnyttjades dock inte av många, eftersom marknadsföringen inte riktigt hann få fäste.

– Under året har folk slutit upp kring den lokala handeln i en krissituation. Nu hoppas vi också att det kan komma besked om ett bra stöd till restauranger och besöksnäringen, och att pandemin avklingar, säger Inger Elmståhl, ordförande i Näringslivsrådet.

Pandemin har paradoxalt nog skapat nya möjligheter till lokala inköp; något som stimulanspaketen i hög grad också hjälpt till med. Därför består den stora utmaningen framöver i att hålla denna nyvunna trend vid liv.

– Folk kommer säkert att åka iväg till köpcentrum igen. Men nu har det samtidigt blivit en snackis att det är viktigt att handla lokalt. Fast man ska ju inte göra det för att vi behöver det, utan för att kunderna själva känner att de behöver det, säger Kicki Kopsch.

Hon medger också att vissa butiker saknas i kommunen och att fler etableringar behövs, exempelvis klädaffärer. Och nya etableringar underlättas av att handeln som helhet allt mer drar åt samma håll – något man också sett hända under 2020 då de satsningar som gjorts resulterat i att orterna kommit närmare varandra.

Pandemin har också lett till konkreta förändringar. Förut tog ytterst få butiker emot swish-betalningar, något som de flesta numera gör.

– Vi har blivit tvungna att hitta snabba lösningar och vara proaktiva under det här året, säger Kicki Kopsch.