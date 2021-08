Han lockar jazzeliten till Värnamo: ”Det kommer att svänga, det kan jag lova”

The South Sweden Big Band är inte vilket storband som helst. I ensemblen finns kända namn som exempelvis trombonisten Vincent Nilsson, som till vardags spelar i Danmarks Radios Big Band, producenten, pianisten och kapellmästaren Ola Hedén och Rasmus Kilberg, som under många år spelade trummor i Jan Lundgrens Trio.

Bandets inriktning är andliga sånger i storbandstappning och den 4 september gästar de Värnamo Missionsförsamling för en spelning.

— Det här är ett tillfälligt sammansatt gäng som nu uppträder tillsammans igen. Det ska bli väldigt fint att återse Värnamo i detta sammanhang, säger arrangören och sångaren Mikael Järlestrand.

Förra gången The South Sweden Big Band spelade tillsammans var för drygt tio år sedan, i samband med en inspelning av en cd-skiva. Då liksom nu var syftet att samla in pengar till Barnmissionen. Under 2011 turnerade gruppen i både Norge och Sverige och sedan dess har Mikael Järlestrand längtat efter en återförening av bandet. Plötsligt blev det ett bra läge.

— Jag arbetar en hel del för den kristna kanalen Kanal 10. Där sänder vi en del musikprogram med musik ur den andliga sångskatten. Storbandsjazz har dock inte spelats i kanalen tidigare. Det ville jag råda bot på så jag började dra i mina kontakter igen, säger han.

Efter återföreningen var steget inte långt till en liten turné där två städer valdes ut med omsorg: Malmö och Värnamo. Malmö eftersom de flesta i The South Sweden Big Band är etablerade i södra Sverige, Värnamo eftersom Mikael Järlestrand har starka musikaliska band till kommunen.

— Jag har varit mycket i Värnamo i olika sammanhang och vet att det är en bra plats. Tidigare har jag arrangerat konserter i Arken, bland annat en julkonsert med Lotta Engberg och Charlotte Perrelli. Nu blir det Missionskyrkan och det blir roligt det också, säger han.

Mikael Järlestrand har själv en bakgrund som trombonist, men på inrådan av sångprofessor Göte Sandsjö gick han över till sång i tidig ålder. Det blev musikhögskola i Malmö och en karriär inom andliga sånger.

— Ärligt talat är jag nog det svagaste kortet i det här gänget, säger han och skrattar.

— Men min stora passion för storbandsjazz finns kvar och jag har längtat efter att få samla eliten ännu en gång.

Ensemblen är till stora delar den samma som för tio år sedan, med undantag från ett gäng vikarierande musiker. Flera är med i kända grupper som Tolvan Big Band och Bohus Big Band och några var också med i den kristna fusiongruppen Salt på 1980- och 90-talet.

Denna gång medverkar dessutom två gästartister: pop-soulsångerskan Maggie Bergman, som är bördig från Värnamo, och Bo Wallenberg, generalsekreterare i Barnmissionen.

— Han är son till den tidigare nöjeskungen Sigvard Wallenberg, som lämnade nöjesestraden för att bli evangelist och missionär och sedan startade Barnmissionen. Bo Wallenberg sjunger med på ett par av låtarna. Det kommer att svänga, det kan jag lova, säger Mikael Järlestrand.