Hälften av resenärerna har försvunnit under pandemin – nu kan busslinjer försvinna: ”Vi måste få in biljettintäkter”

Under pandemiåren 2020 och 2021 har antalet resenärer i kollektivtrafiken halverats. Hur återhämtningen efter pandemin kommer att se ut vet ingen, men Koalitionen och Moderaterna konstaterar att mycket tyder på att beteendemönstret kommer att förändras i grunden med mer hemarbete eller närarbete som följd.

Därför vill man se att det hela tiden jobbas med effektiviseringar och omfördelningar i den befintliga verksamheten. Varje år kommer man att se över kollektivtrafikens tilldelning av resurser.

– Det är egentligen inget konstigt. Det gör man nu också. Det är med anledning av att vissa linjer har vikande underlag som vi vill se över möjligheten med anropsstyrd trafik och närtrafik. Det är något som finns med i vårt budgetförslag, förklarar Marcus Eskdahl.

Han säger att detta kan bli aktuellt för landsbygden eller mindre orter där man inte ser underlag för en fullvärdig linje, men där det ändå finns ett behov av kollektivtrafik. Vilka linjer som i så fall kan försvinna och ersättas av detta har hans svårt att uttala sig om, speciellt nu under pandemin.

Enligt Jönköpings länstrafik (JLT) är det inga särskilda busslinjer som stuckit ut när det gäller färre resenärer under coronapandemin.

– Vi ser en generell nedgång på alla våra linjer. Det är inga specifika turer som sticker ut mer än någon annan, säger Johan Lindh, marknadskommunikatör på JLT.

Han har inte heller några uppgifter om vilka linjer som skulle kunna ersättas med anropstyrd trafik och närtrafik. Han förklarar att detta är något man planerar och utreder när man fått uppdraget från TIM-nämnden.

I regionstyrelsen diskuterades det regionala trafikförsörjningsprogrammet för år 2021-2035 för Region Jönköpings län. På grund av pandemin vill man att målen för kollektivtrafiken ska ses över och man vill ha som mål att det ska vara som högst 60 procent i skattefinansieringsgrad år 2035.

– Vi är beroende av biljettintäkter och detta vill vi se till kommer in genom att vi har attraktiva stråk. Men vi måste också ha ett stort antal resande så vi får in intäkter. I dag är 60 procent av kostnaderna skattefinansierade och det är en stor andel. Vi måste också ha in biljettintäkterna och för att få det måste vi ha ett attraktiv produkt, säger Marcus Eskdahl.

– Jag hade fått i uppdrag att arbeta för att vi skulle få största möjliga stöd i regionfullmäktige och har därför pratat med Moderaterna om detta. Vi kom fram till en kompromiss och ett yrkande som Vänsterpartiet ställde sig bakom. Jag har haft ett bra samtal med både Malin Wengholm (M) och Mikael Ekvall (V), säger Mia Frisk (KD), ordförande i regionstyrelsen.

Hon förklarar att dokumentet ska hanteras oavsett vilket parti som leder regionen efter valet. Miljöpartiet ville stryka två meningar som handlar om att man inte vill se skattesubvensioneringsgrad, vilket yrkades avslag på under regionstyrelsen.

Moderaterna ställde sig bakom missiven och Vänsterpartiet sa varken ja eller nej, men ville ha ett säryrkande att man inte ville ha skattesubventioneringsgrad.

Sverigedemokraterna ville se en återremiss av ärendet, men detta föll också.