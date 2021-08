Gnosjöborna är mer rädda för att drabbas av brott: ”Överensstämmer inte med bilden jag har av hur brottsutsatt Gnosjö är”

Brottsförebyggande rådet släppte nyligen en ny sammanställning på kommunnivå av den nationella trygghetsundersökningen 2019–2020. Där sticker Gnosjö kommun ut. Gnosjöborna är i högre grad oroliga för att utsättas för brott, jämfört med invånarna i Gislaveds, Vaggeryds och Värnamo kommuner.

Oron har också ökat sedan förra undersökningen, 2017-2018. Exempelvis har oron för att närstående ska drabbas av brott ökat från 26 till 41 procent, oron för att utsättas för misshandel från 4 till 12 procent och oron för att utsättas för personrån från 6 till 18 procent. Att skillnaderna är så pass stora mellan de två undersökningarna kan dock påverkas av att antalet deltagare i Gnosjö kommun var lägre än i kringliggande kommuner, vilket gör felmarginalen större.

Johan Borg, operativ samordnare och ställföreträdande närpolischef i Lokalpolisområde Värnamo, vet inte vad resultatet beror på, men tror att gängkriminaliteten i Värnamo kan ha påverkat Gnosjöbornas oro.

– Gängkonflikten med mycket våldsdåd tror jag absolut smittade av sig på kringliggande kommuner och hade en stor bidragande orsak, när det gäller sprängningar och skjutningar på öppen gata, som riskerade att drabba tredje man.

Han lyfter också fram att om polisen intensifierar sitt arbete mot ett visst typ av brott så kan det också göra att det kan se ut som att brottsligheten har ökat, eftersom fler brott rapporteras, när antalet brott i själva verket kanske snarare minskar till följd av satsningen.

Kan de grova rån som ägde rum i främst Hillerstorp under år 2020 ha påverkat resultatet?

– Jag är för dåligt påläst om dem och jag jobbade inte här förra året, men jag vet att flera av de våldsbrott vi hade i Hillerstorp under det året berodde på en person som härjade, säger han och frågar sig också om händelserna som ägde rum år 2020 kan ha hunnit påverkat undersökningen som genomfördes 2019-2020.

I samma undersökning uppger de svarande Gnosjöborna också i högre grad att de har utsatts för brott under föregående kalenderår, jämfört med förra undersökningen. 7 procent uppgav att de hade blivit utsatta för brott mot enskild person 2016-2017, jämfört med 14,3 procent 2018-2019. Vad det gäller utsatthet för egendomsbrott har det ökat från 7,3 till 12,4 procent. Trots ökningen uppger dock Gnosjöborna i lägre grad att de har blivit utsatta för brott än vad invånare i närliggande kommuner gör.

– När man tittar på utsattheten så ligger man lågt i Gnosjö kommun. Jag tittade på hur brottsutvecklingen faktiskt har varit i Gnosjö och det har gått ner rätt rejält, säger Johan Borg.

Han hänvisar till Polisens brottsstatistik över bland annat våldsbrott i Gnosjö kommun, som visar att antalet våldsbrott minskade från 72 under första halvåret 2018 till 59 under första halvåret 2020. Under samma period 2021 är motsvarande siffra 36.

– Man vill gärna tro att om det skulle göras en ny sådan undersökning i dag så skulle tryggheten vara betydligt större.

Johan Borg konstaterar sammanfattningsvis att han inte vet varför Gnosjöborna, enligt undersökningen, är mer oroliga än invånare i grannkommuner.

– Jag kan liksom inte komma på någon bra anledning till varför man ska vara orolig. Egentligen är det ett väldigt tryggt samhälle, men med det inte sagt att det inte kan hända saker. Men om man ser till sannolikheten och brottsbelastningen borde det kunna vara en jättetrygg kommun. Det är varje persons upplevelse, så det går inte ta ifrån någon den. Man kan bara konstatera att det överensstämmer inte med den bilden jag har av hur brottsutsatt Gnosjö är.

Fakta:

Utsatthet för brott mot enskild person 2018-2019 (2016-2017 i parentes):

Gislaveds kommun: 17,9 procent (16,9 procent)

Gnosjö kommun: 14,3 procent (7,0 procent)

Vaggeryds kommun: 18,3 procent (18,7 procent)

Värnamo kommun: 18,1 procent (15,4 procent)

Utsatthet för egendomsbrott mot hushåll 2018-2019 (2016-2017 i parentes):

Gislaveds kommun: 13,7 procent (10,2 procent)

Gnosjö kommun: 12,4 procent (7,3 procent)

Vaggeryds kommun: 16,9 procent (12,1 procent)

Värnamo kommun: 13,2 procent (13,0 procent)

Otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet 2019-2020 (2017-2018 i parentes):

Gislaveds kommun: 29 procent (24 procent)

Gnosjö kommun: 22 procent (21 procent)

Vaggeryds kommun: 20 procent (23 procent)

Värnamo kommun: 28 procent (26 procent)

Oro för att närstående ska drabbas av brott 2019-2020 (2017-2018 i parentes):

Gislaveds kommun: 35 procent (31 procent)

Gnosjö kommun: 41 procent (26 procent)

Vaggeryds kommun: 28 procent (31 procent)

Värnamo kommun: 30 procent (27 procent)

Oro för att utsättas för misshandel 2019-2020 (2017-2018 i parentes):

Gislaveds kommun: 8 procent (9 procent)

Gnosjö kommun: 12 procent (4 procent)

Vaggeryds kommun: 10 procent (9 procent)

Värnamo kommun: 7 procent (6 procent)

Oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp 2019-2020 (2017-2018 i parentes):

Gislaveds kommun: 7 procent (7 procent)

Gnosjö kommun: 8 procent (6 procent)

Vaggeryds kommun: 8 procent (12 procent)

Värnamo kommun: 8 procent (8 procent)

Oro för att utsättas för personrån 2019-2020 (2017-2018 i parentes):

Gislaveds kommun: 15 procent (14 procent)

Gnosjö kommun: 18 procent (6 procent)

Vaggeryds kommun: 12 procent (15 procent)

Värnamo kommun: 12 procent (10 procent)

Oro för att utsättas för bostadsinbrott 2019-2020 (2017-2018 i parentes):

Gislaveds kommun: 26 procent (30 procent)

Gnosjö kommun: 32 procent (20 procent)

Vaggeryds kommun: 31 procent (34 procent)

Värnamo kommun: 23 procent (26 procent)

Oro för att utsättas för stöld av/skadegörelse på bil 2019-2020 (2017-2018 i parentes):

Gislaveds kommun: 25 procent (28 procent)

Gnosjö kommun: 27 procent (18 procent)

Vaggeryds kommun: 28 procent (25 procent)

Värnamo kommun: 22 procent (19 procent)

Källa: Brottsförebyggande rådet