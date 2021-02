Gislaved VK tog dubbla vinster under helgen

Gislaved VK vann på lördagen över Linköping med 3-0 och på söndagen över Örebro med 3-2.

– Vi har spelat riktigt bra under helgen. Det började mot Linköping. Vi är väldigt kompakta och tunga att möta. Vi är solida. När vi kom hem sent på lördagskvällen satte jag mig och såg Engelholm mot Örebro som också spelade under lördagen, säger Dick Runesson som tränar Gislaved.

– Mot Örebro gör vi det riktigt bra. Vi maler ner dem och spelar väldigt bra. Örebro är ett bra lag som gått starkt under säsongen.

Med två matcher kvar av grundserien ser GVK bättre och bättre ut.

– Det har börjat kugga i mer och mer för oss nu på slutet. Vi har hela tiden sagt att vi ska vara som bäst till slutspelet och det känns som vi kommer att vara det. För oss är det bara att bygga vidare. Det har varit två lagsegrar under helgen. Alla kämpar och sliter till 100 procent, säger GVK:s tränare.

– Nu gick vi förbi Sollentuna på bättre setkvot. Vi har Sollentuna i nästa match och en vinst där så ser det riktigt bra ut.

MATCHFAKTA:

Linköpings VC-Gislaved VK 0-3 (16-25, 16-25, 18-25)

Spelplats: Linköpings sporthall.

Gislaved VK-Örebro 3-2 (22-25, 25-21, 25-21, 23-25, 15-11)

Spelplats: Gisle sportcenter.