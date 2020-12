Gislaved värvar – och tappar en tongivande spelare

Anton Hjalmarsson ansluter ifrån Smålandsstenar Goif.

– Det är en ambitiös och löpstark attackerande spelare som vi följt under en längre tid. Vi är väldigt glada att Anton väljer GIS som nästa steg. Jag har följt Anton i tre år nu och anser att han är en väldigt lovande spelare som har hög potential att utvecklas ännu mer. Han är nu redo för nästa steg och det ska bli väldigt kul att se han i vår miljö. Inte bara en bra spelare utan också en bra person vilket är viktigt för oss, säger tränaren Patrik Magnusson.

Samtidigt tappar man Dennis Bilanovic.

– Han ska börja studera och har valt att skriva på för Mjölby AI FF i division 2. Srdjan Panic flyttar även han och till Halmstad. Ny klubb är inte klart där. Albin Kannenberg och Joel Hideng har valt Anderstorps IF, säger Patrik Magnusson.

Många lag värvar en hel del, men ni gör inte det, vad ligger bakom er värvningstaktik?

– Det handlar egentligen inte om antal utan att det ska vara rätt profil på spelarna. Sedan har vi väldigt många egna produkter och spelare i dagens trupp som vi tror på och vill utveckla ännu mer. Hittar vi spelare som passar in på profilen, så är vi inte alls främmande för att plocka in spelare. Men då vill vi att det ska vara spelare som ger oss spets och gärna också har egenskaper som gör våra yngre spelare bättre och som de kan lära av. De spelarna fyller då en roll som vi har till dem, men kräver ju också att de är villiga att ta sig an den utmaningen. Där ser vi att det inte alltid finns spelare som är villiga att ta sig an den utmaningen och då är det inte heller rätt spelare för oss. Det gäller ju samtidigt att bygga ett lag och då krävs att alla spelare är villiga att underkasta sig kollektivet, säger Patrik Magnusson