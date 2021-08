GIS föll i den tuffa bortmatchen mot Halmia:”Vi jobbar hårt i 90 minuter”

IS Halmia ligger på en tredjeplats i division 3 sydvästra Götaland. På en sjundeplats hittar vi Gislaved IS. När lagen möttes under fredagskvällen vann Halmia med 5-0.

Tränare Patrik Magnusson berättar hur han upplevde matchen.

– Det var en ganska tung match, vi släppte in mål efter fem minuter. Det var inte alls enligt planen, vi hade det motigt därefter. Vi kom igen lite i slutet av första halvleken, när vi åkte på ett tidigt 3-0 mål i andra halvlek så var matchen mer eller mindre över, säger Patrik Magnusson.

Vad var det som fällde avgörande?

– Vi mötte ett väldigt bra fotbollslag. I dagsläget så är de lite bättre än oss så enkelt är det. De har spelare som har spelat i division 1 och högre än det till och med. Jag sa till laget efter att nu är det som det är, vi får gå vidare och blicka framåt. Vi jobbade hårt hela matchen, det är viktigt för mig att man visar lite stolthet. Vi ska jobba hårt i nästa match med men slipa på några saker, avslutar Patrik Magnusson.