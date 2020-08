Gåtan löst: Symaskinen har fått en historia

Symaskinen av märket Husqvarna lämnades in till Hela människan under sommaren, men personalen som tog emot den frågade aldrig vidare om dess ursprung. Maskinen skänktes sedan till Industrimuseet där museiintendenten Karl-Gunnar Johansson ville veta mer om den. Han efterlyste den tidigare ägaren och via tidningen fick gåtan en lösning. Kvinnan som lämnat in symaskinen heter Helen Wahlfridsson.

— Min son hjälpte mig att rensa i garaget och han tyckte att det var dags att lämna bort den. Men vi hade inte hjärta att slänga den, vår förhoppning var att den skulle komma till användning på något sätt, säger hon.

Maskinen har tillhört Helen Wahlfridssons mamma. Från början stod den på Rosendals konfektionsfabrik i Limmared där modern arbetade som ung. Fabriken, som tillverkade barnkläder, ägdes av två bröder, men när de gick i pension i slutet av 60-talet blev det hemarbete i källaren för Helens mammas del.

— Jag minns att hon sydde på den när jag var barn. Jag tror att hon bland annat sydde arbetskläder till Fristad, men jag är inte helt säker. Så småningom slutade hon med det, men symaskinen fick stanna.

Helen, som då hette Ståhl i efternamn, använde den gamla maskinen för att sy gardiner, men så mycket mer än så blev det inte. Under två decennium stod den hemma hos Helen Wahlfridssons moster, innan den återvände till Helens källare. Då hon för cirka tio år sedan flyttade till Gislaved fick maskinen följa med.

— Jag hade många bra idéer om hur jag skulle använda den, men de blev ju förstås aldrig av. Den är ju tung och otymplig och till slut så bestämde jag mig för att lämna in den, säger hon.

När Helen Wahlfridsson såg efterlysningen i tidningen blev hon både förvånad och glad.

— Det är roligt att någon visade intresse. När jag såg artikeln hörde jag av mig till Hela människan direkt och jag ska också kontakta museet, säger hon.

En som också är glad är Helens mamma, som i dag bor i Tranemo.

— Jag har lovat henne att skicka bilder från utställningen på museet. Hon har ett gott minne och tycker att det är väldigt roligt, säger Helen Wahlfridsson.

Någon lädersömnad har dock inte skett med maskinen, så vitt hon vet.

— Jag tror bara att den har använts till tyg, så den kan nog inte stå i skomakarverkstaden. Så fort den har fått en plats ska jag komma och titta på den, säger hon.

