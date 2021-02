Försenat vaccin – då får de äldre veta när det blir dags

För två veckor sedan fick Region Jönköpings län färre vaccindoser än vad man hade räknat med, vilket fått konsekvenser framåt i tiden. Det gör att man ännu inte är klar med vaccinationen av fas 1. Samtidigt har det tidigare kommunicerats att vaccinationen av fas 2 ska ske i februari.

– Förseningar av vaccinet har det definitivt blivit, men inget speciellt just den här veckan. Kommunerna i länet ligger ungefär lika när det gäller hur långt man har kommit med vaccinationen. Sedan kan det se lite olika ut då fördelningen av åldersgrupper ser olika ut i de olika kommunerna, förklarar Jonas Almgren, Region Jönköpings läns vaccinationssamordnare.

Han berättar att man fördelar vaccindoserna rättvist mellan de prioriterade grupperna så att vaccinationstakten ska ligga ungefär lika.

Regionen fick färre vaccindoser än vad man hade räknat med för vecka 4, 5 och 6. I vecka 7 ser det ut att bli en minskning med 60 doser jämfört med vad man tidigare räknat med. Alla vårdcentraler uppges ha påverkats av att Sverige fått färre doser än planerat.

– Just nu har vi inga vaccindoser för dos 1 tillgängliga i länet. Det vaccinet vi har används för att ge dos 2 så att dessa personer ska få full skyddseffekt. Det blir en sådan rytm när vi har en grupp som måste fylla på sitt vaccin, förklarar Jonas Almgren.

Samtidigt kan det svänga snabbt. Under torsdagen stod det klart att det väntas komma nya doser som man inte hade räknat med i nästa vecka.

– Under torsdagen meddelade jag vårdcentralerna om att det kommer mer vaccin som gör att vi kan använda det för att ge dos 1 under vecka 6 och 7. Men dessa doser kommer att prioriteras till kommunens personal som ännu inte är fullt vaccinerade. Där kommer det handla om att ge både dos 1 och 2 framöver. Det blir en liten ökning av vaccin under vecka 6 och det väntas komma ännu mer veckan efter. Det gör att det nog räcker till att börja med 65-plussarna också, säger Jonas Almgren och nämner som exempel att Tranås får 70 fler doser än vad man hade räknat med under dessa veckor.

Går det att säga någon prognos för när riskgrupperna kan börja vaccineras?

– Först måste det definieras vilka som är riskgrupper och detta är inte klart än. Innan dess ska den stora gruppen i fas 2 vaccineras, och det vet vi inte när vi är klara med. Därför blir det väldigt svårt att säga när riskgrupperna får vaccin, säger Jonas Almgren.