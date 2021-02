Gnosjö Scenkonst bestämde sig för att satsa på att livesända föreställningar från Hammargården via Facebook, för att få lite liv och rörelse under coronapandemin när så mycket annat har ställts in. Föreningen hoppades att fler riksteaterföreningar ville haka på genom att dela livestreamen via sina Facebooksidor. Det visade sig att de ville det och gensvaret blev långt mycket större än vad Gnosjöföreningen hade vågat hoppas på.

– Vi skickade ut en fråga och drömde om att tio orter ville haka på, men det exploderade totalt och började plinga i mejlboxen. Folk var väldigt taggade på att göra något. Nu är det 55 andra riksteaterföreningar som är med och kommer att dela detta på sina lokala sidor, berättar Tommy Tolf, ordförande i Gnosjö Scenkonst.

Detta innebär att föreställningarna, som kommer att sändas från en publiktom teatersalong på Hammargården, kommer att sändas ut över hela Sverige. Vid tre tillfällen i vår – 28 februari, 13 mars och 27 mars – kommer artister att resa till Gnosjö och där göra en föreställning som sedan sänds via Gnosjö Scenkonst Facebook-sida och dessutom även via drygt 50 andra riksteaterföreningars sidor. Det är livesändningar som alla kan ta del av, utan biljett.

– Först ut är 123 Schtunk, som är rätt kända inom teatervärlden. De brukar ta en gammal klassiker, som en känd föreställning av exempelvis Shakespeare eller Moberg, och så gör de den som clowner. Det brukar vara en skrattfest. Nu ska de göra lite greatest hits, säger han och fortsätter:

– Två veckor senare är det dags för Carl-Einar Häckner. Sedan avslutar vi med en konsert med Fröken Elvis. Det är fem kvinnor som gör Elvis på svenska.

Trots att publiken kommer att få ta del av föreställningarna digitalt kommer artisterna alltså ändå att finnas på plats på Hammargården.

– Det hade gått att göra på andra vis, men vi tänkte att vi kör ”all in”. Det här är ju akter som är väldigt svåra att få tag på annars, för att de är så populära. Nu har de inte fått göra något på länge och är peppade. Det är skillnad mot att bara repa, för även om man inte ser publiken nu så vet man att det är någon som ser vad man gör. Alla är glada för att det äntligen händer något, att vi kan göra något positivt i allt elände.

Tommy Tolf tror att alla åldrar kommer att uppskatta föreställningarna, men berättar att man ändå har en målgrupp lite särskilt i tanken.

– Vi tänker lite extra på 70-plussarna. Det blir en uppmuntran också för den gruppen, som inte har träffat så många den senaste tiden.

Satsningen är möjlig tack vare bidrag, främst statsbidrag från Statens kulturråd, men också medel från Sparbanksstiftelsen Alfa och Leader Västra Småland. Gnosjö kommun hjälper till med personal, lokal och praktisk hjälp.

– Den stora summan är från Statens kulturråd. Det väldigt roligt att de såg nyttan i vad en liten landsbygdsförening gör. Det är ett coronastöd, men vi får en massa underhållning på köpet.

Tommy Tolf beskriver de kommande livesändningarna och allt arbete runtomkring som föreningens största satsning någonsin.

Det är mycket förberedelser nu då?

– Absolut, det är det. Det största är att koordinera detta med alla föreningar, för ingen har gjort detta innan.

Nu är Gnosjö Scenkonst både lite nervösa och förväntansfulla, men kanske främst glada över det stora genvaret.

– Det fantastiskt att vi kan sända det från Gnosjö och ut i Sverige. Det är kul att det fick en sådan spridning. Vi har fått en massa respons, säger Tommy Tolf.

Också Evelina Nekby, kultursekreterare på Gnosjö kommun, gläds över satsningen:

– Det är en väldigt stor satsning och under pågående pandemi känns det extra kul. Det är kul att vi får hit så folkkära artister. Jag hoppas verkligen att hela Gnosjö, ja hela Sverige, kommer att bänka sig vid datorn eller ”castar” det via tv:n och upplever detta tillsammans, säger hon.