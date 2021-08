Flytten av familjeföretaget ledde till ett arkitekturpris: ”Vi satte ribban högt”

På onsdagseftermiddagen var det dags för Värnamo kommun att dela ut årets arkitekturpris. I år är det Värnamoföretaget Formentas nya huvudkontor och produktionslokaler på Bredasten som uppmärksammas.

– Jag tycker att det är väldigt trevligt att ge priset till en industribyggnad. Det är kanske inte alltid så att man tänker på arkitekturen när man bygger industrier, så det är roligt att se en byggnad där man har tänkt på det. Det är stil på det. Jag följer det här området med stort intresse och det här är en liten pärla, säger Stefan Widerberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Henrik Nyholm, vd och tredje generationen i familjeföretaget Formena AB, gläds över utmärkelsen:

– Det är jättekul. Vi satte ribban högt när vi gjorde detta. Vi ville sticka ut, men det är ändå stilrent. Det ska även funka med människorna. Vi har tänkt mycket på arbetsmiljön, säger han och berättar att nybygget innebar att företaget flyttade från sina tidigare lokaler på Silkesvägen i Värnamo.

Arkitekten bakom är Magnus Thureborn från Göteborg, tillsammans med Mareld landskapsarkitekter från Göteborg samt inredningsarkitekt RumRum från Malmö.

Att det blev just Magnus Thureborn som fick uppdraget att rita byggnaden hade sin början i ett inköp av flaggstänger. Formenta, som tillverkar produkter för utemiljöer och däribland flaggstänger, fick nämligen ett samtal från ett företag som ville beställa just flaggstänger. Det visade sig att detta företag finns i en liknande miljö som Formenta och hade anlitat just Magnus Thureborn som arkitekt. Det slutade med att även Formenta valde att anlita honom.

Magnus Thureborn är, av förklarliga skäl, också glad över att slutresultatet nu uppmärksammas:

– Det känns roligt, säger han och berättar att den färdiga byggnaden också blev som han hade tänkt.

Han förklarar att byggnaden är som en svart box, där det stora glaspartiet längs med den norra sidan bryter av och blir en kontrast.

– Glasväggen, som är något intryckt, blir en kontrast. Glasen är norrut, vilket gör att det inte blir något besvärande ljusinsläpp, säger han och förklarar att upplevelsen av byggnaden är tänkt att förändras beroende på ljusförhållanden vid olika tid på dygnet och i takt med årstidsväxlingarna.

Motiveringen:

”Mitt i verksamhetsområdet Bredasten utmärker sig Formenta. Byggnaden är elegant i sin enkelhet, stilfull i sin relativt stora skala, spännande i sin kontrast mellan absolut strikt, sluten och en mycket generös öppen glasfasad på kontorsdelen mot norr. Det är en byggnad med en tydlighet och stark identitet som utmärker sig och tar plats, både inom verksamhetsområdet och mot trafikanter på väg E4. Den konsekvent genomförda gestaltningen lockar till sig blicken som gärna vill se mer. Formentas nya huvudkontor och produktionslokaler är ett bra exempel på en lyckad arkitektur med utgångsprincipen ’det enkla är det svåra’.”