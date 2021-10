Fina resultat för Värnamoryttare: ”Vi presterade bra”

”Breeders Trophy 2021” i Flyinge har avgjorts under helgen. En nationell hopptävling för unghästar. Sandra Carlsson och Victoria Almgren fixade under helgen i Flyinge platser till Gothenburg Horse Show, en tävling som hålls under februari månad nästa år.

Under söndagens final för sexåriga hästar ordnade Sandra Carlsson en andraplats med Simply Red. Victoria Almgren vann SWB Stallion Trophy med Ramsbergs Vincent och hon kommer att åka till Göteborg med Ramsbergs Vincent och Marco Monet.

– Jag hade med mig två hästar och vi lyckades att prestera bra. Vi kom trea i femårsfinalen och nia i sexårsfinalen, säger Victoria Almgren.

Frida Larsson var också lyckosam och kom sjua med Loving Golden Eye i finalen för sexåringar.