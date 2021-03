Filmkollen: Onödigt av dig, Eddie Murphy!

"En prins i New York 2"

I rollerna: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, Wesley Snipes, Jermaine Fowler med flera

Regi: Craig Brewer

Vid ett tillfälle I “En prins i New York 2” talar man om amerikanska filmer och vad som kan vara fel med dem. ”Det görs för många onödiga uppföljare, om något är bra, varför förstöra det”, är en av replikerna. Uppenbarligen har manusförfattarna haft den egna filmen i åtanke. För ”En prins i New York 2” är just en onödig uppföljare. Kan det ha funnits någon som längtat efter den här filmen? Förutom Eddie Murphys ego, förstås.

Den första filmen kom 1988 och var regisserad av John Landis. Den rike prinsen Akeem, från den fiktiva afrikanska nationen Zamunda, reste till New York för att hitta en kvinna att gifta sig med. Han tog jobb på en hamburgerrestaurang och blev förälskad i ägarens dotter. Paret motarbetades av ägaren, eftersom han trodde att Akeem var en fattiglapp. Allt löste sig givetvis och Akeem reste hem med sin kärlek. Filmen var mycket underhållande och är en av de roligaste Eddie Murphy har gjort, inte minst eftersom den gav honom möjlighet att visa sin mångsidighet genom att spela alla de äldre män som Akeem möter på en frisersalong.

Vad som fått Murphy att tro att världen törstar efter en uppföljare drygt trettio år senare är oförståeligt. Handlingen går ut på att Akeem, som nu fått tre döttrar, enligt konstitutionen måste ha en manlig arvtagare. När han nås av ryktet att han har en son i New York, ett resultat av besöket 1988, reser han dit för att hitta denne. Sonen är ett street kid från Queens, och när denne och hans mamma kommer till Akeems rike uppstår givetvis en hel del förvecklingar.

”En prins i New York 2” är sällan rolig. Det mesta, inklusive det självskrivna besöket i nyss nämnda frisörsalong, känns som ett försök att upprepa det som var roligt för drygt tre decennier sedan.

Så mycket New York blir det inte heller, det mesta av handlingen utspelas i Zamunda, och därmed försvinner chansen att skapa humor av kulturkollisioner. Roligast är ett litet skämt som de som inte sett eller inte kommer ihåg ”Ombytta roller”, en annan av John Landis regisserad Eddie Murphy-film, inte kommer att förstå.

Eddie Murphy hade några bra år med ”48 timmar”, ”Snuten i Hollywood” och ”Ombytta roller”. Han kan mer, det visade han med den underskattade och roliga ”Knubbigt regn” och han var lysande som röst-skådis i ”Mulan” och ”Shrek”.

Varför hålla på med uppföljare? Nu ryktas det om en ”Snuten i Hollywood 4”. Varför?

Gunnar Rehlin/TT

***

"The Drowning"

Visas på C More

I rollerna: Jill Halfpenny, Jonas Armstrong, Rupert Penry-Jones, Deborah Findlay, Cody Molko.

Tio år efter att sonen Tom försvunnit i vad som sågs som en drunkningsolycka, trots att en kropp aldrig hittades, får Jodie Walsh syn på en pojke på väg till skolan. Hon följer efter honom och blir övertygad om att det är sonen som alla sagt att han ligger någonstans på sjöns botten.

Under åren som gått har Jodie Walshs liv kraschat. Toms pappa har gått vidare i livet, gift om sig med Jodies bästa vän och accepterat att sonen är död. Men Jodie har inte förmått att gå vidare på samma sätt.

Så när hon berättar om sin upptäckt avfärdar fadern och resten av familjen det hela som hennes senaste galenskap.

Jodie ger sig inte och nästlar sig in i pojken och hans ensamstående fars liv genom att ta jobb på skolan som han går i. Som tittare blir man mer och mer osäker – att hon är galen utesluter inte att hon har rätt.

Miniserien "The Drowning" i fyra avsnitt är inte någon kvalitetsserie. Att den ändå kan rekommenderas beror på att det är sällan som en film eller tv-serie, trots flitiga försök, lyckas så väl med att hålla tittaren svävande i osäkerhet. Det är svårt att förutse alla vändningar i manuset och det är ofta som man inte alls förstår vart serien är på väg. Och när man väl tror sig ha hittat kartan så leder den rakt in i en återvändsgränd.

Huruvida det är avsiktligt eller ej är svårt att avgöra, men Jill Halfpenny lyckas på ett effektivt sätt göra sin sörjande mor till en komplicerad karaktär genom att inte bara vädja till tittarens sympati utan även genom att irritera när hon inte skyr några medel för att få tillbaka pojken som hon tror är sonen.

Djupa psykologiska porträtt och nyanserat finlir är inte styrkan i "The Drowning" – men för tittare som älskar att bli bortkollrade är det en miniserie som kan fördriva några timmar en coronahelg.

Kristian Ekenberg

***

"Sweat"

I rollerna: Magdalena Kolesnik, Aleksandra Konieczna, Tomasz Orpinski med flera.

Regi: Magnus von Horn

Den svenske regissören Magnus von Horn ligger bakom den polska filmen ”Sweat”, om en populär träningsinfluerare som inte har några nära relationer. Det är en lågmäld och välspelad film, som hade behövt lite mer dramatik.

I ett köpcentrum i Warszawa droppar svetten från lyckliga kvinnokroppar. På scenen står fitnessprofilen och influeraren Sylwia Zajac som driver på sin entusiastiska flock med glada tillrop och peppande visdomsord om acceptans och självtillit. ”Vi tränar med den kropp vi har – inte den som vi skulle vilja ha”, hojtar hon, och stannar sedan kvar långt efter att träningspasset är slut för att kramas och ta selfies med deltagarna.

Sylwia har 600 000 följare på sociala medier, men hemma i lägenheten väntar bara hunden Jackson och en förtvivlad ensamhet. Följarna avgudar henne men hennes egen mamma har ingen kärlek att ge sin dotter. Det är detta avgrundsgap mellan upphöjelse och utanförskap som Magnus von Horn (”Efterskalv”) utforskar i sin nya film ”Sweat”.

Filmen utspelas under tre dagar i Sylwias liv, då hon på olika sätt försöker (eller tvingas) hitta sätt att bygga broar mellan sina två världar. Det är fint skildrat – skådespelaren Magdalena Kolesnik gör en imponerande insats som den både karismatiska och osäkra huvudpersonen – men också ganska ljummet. Filmen hade vunnit på lite mer dramatik, lite tydligare kontraster mellan ljus och mörker. Till och med när Sylwia får en stalker på halsen så är han mer ömklig än farlig.

Det är ju inte som att den verkliga influerarvärlden saknar drama: 19-åriga youtubers som diagnostiseras med utbrändhet, bloggare som tvingas stänga ner sina konton på grund av näthat, skandaler som briserar och sponsorer som flyr. På ett sätt hedrar det Magnus von Horn att han i stället har valt att göra en lågmäld, eftertänksam film, men samtidigt gör den narrativa sävligheten det svårt att bli riktigt engagerad i Sylwia och hennes kärlekstörst.

Den starkaste känsla som ”Sweat” (och Sylwias energiska fitnesspersona) framkallar hos mig blir i stället är en brinnande längtan tillbaka till att göra armhävningar i grupp. Och det var kanske inte riktigt det som var syftet.

Karin Svensson/TT