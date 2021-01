Filmkollen: Nya SVT-serien hyllas som "bästa på länge"

"Tunna blå linjen"

Visas på SVT

I rollerna: Amanda Jansson, Oscar Töringe, Gizem Erdogan med flera

Regi: Sanna Lenken, Anders Hazelius, Mikael Hansson

Redan ordentligt hajpad i förhandsskriverier kommer nu äntligen dramaserien "Tunna blå linjen". Och vi kan direkt slå fast att denna Cilla Jackert-signerade serie verkligen lever upp till förväntningarna. Det är en av de bästa svenska tv-serierna på många år och dessutom ännu ett välkommet bevis på varför public service-tv behövs.

"Tunna blå linjen" (begreppet syftar på att polisen är den linje som står mellan samhället och totalt kaos) må handla om poliser i Malmö, men det vore fel att kalla den för polisserie eller kriminalserie. Detta är ett drama som råkar handla om poliser, om hur jobbet påverkar privatlivet och vice versa.

Det handlar inte om biljakter och skottlossningar, utan om smågruff, butiksrån, gängbrottslighet, självmord, våldtäkter, misshandel i hemmen, övergivna barn. Allt är skildrat med en nervig handkamera som stundtals ger en dokumentär prägel – det känns som en nedtonad svensk variant av klassiska tv-serien "Hill Street Blues" ("Spanarna på Hill Street"). Här finns till och med en morgonmöteshälsning som påminner om den seriens klassiska "hey, take it easy out there".

Huvudperson är Sara (Amanda Jansson), en ung, kristen kvinna som flyttat ner från Norrland för att jobba som polis i Malmö. Hennes partner i bilen är Magnus (Oscar Töringe), en mer ärrad och betydligt mer cynisk veteran, som kritiserar Sara för att hon engagerar sig känslomässigt i de brottsoffer de möter. Men trots detta dras de till varandra.

En annan huvudperson är Leah (Gizem Erdogan), judinna vars hjärta slår för rättvisa, inte minst när det gäller klass- och rasmotsättningar, vilket sätter henne i konflikt med rasister både inom och utom polisen. Den fjärde huvudpersonen är Jesse (Per Lasson), som ligger i skilsmässa, bor i en husbil och förtvivlat försöker ha en normal kontakt med sin tonårsdotter.

Kring de här fyra möter vi ett virrvarr av andra personer, från brottsoffer till kaxiga ungdomar, från välmenande politiker till nazister. Just kring de sistnämnda uppstår det våldsam turbulens när poliserna tvingas skydda dem under en demonstration. Ett intressant grepp är dessutom att då och då låta sociala medier-kommentarer fladdra förbi, med dess ofta överdrivna eller osanna tolkningar av vad som har hänt.

Välspelad rakt igenom med många (hittills) relativt okända skådespelare och med en story som är spännande och engagerande. "Tunna blå linjen" känns som en mycket realistisk skildring av polisarbete och av den påverkan det har på dem som utför det. Det känns som om de här tio avsnitten har berättat färdigt om de här personerna men om det skulle bli en andra säsong är den mycket välkommen.

Gunnar Rehlin/TT

***

"Outside the wire"

Visas på Netflix.

I rollerna: Anthony Mackie, Damson Idris, Michael Kelly med flera

Regi: Mikael Håfström

Året är 2036. Det pågår våldsamma strider i Östeuropa. Amerikanska trupper försöker bevara freden med hjälp av robotsoldater, som ser ut som om de har rymt från "Robocop". Drönarpiloten Harp, som brutit mot givna order under en strid, sänds till fronten för att hjälpa officeren Leo att föra vaccin till motståndsrörelsen och för att försöka hitta Victor Koval, en man som vill hitta koderna till ryska kärnvapen. Ryktet säger att Koval tänker skicka dessa mot USA.

Harp upptäcker att Leo också är en robot, men en mycket sofistikerad sådan. Han upptäcker också efter hand att Leo har en egen agenda.

Mikael Håfström fick ett internationellt genombrott med den Oscarsnominerade "Ondskan". Sedan dess har han jobbat både hemma i Sverige ("Dirigenten", "Quick") och utomlands ("Derailed", "Escape plan", "Bloodline"). Han kan hantverket, han känner sig uppenbarligen hemma i den amerikanska filmindustrin och det gör att även en i grunden rätt träig historia som denna går att se utan att man har tråkigt. Det är rappt berättat, och de ofta våldsamma actionscenerna är tajta och har närvaro.

Men det går inte att engagera sig i själva historien. Harp och Leo tar sig fram genom ett krigshärjat landskap, de samtalar lite grann och slåss och skjuter desto mera – även om detta mest är Leos jobb, Harp tittar i början mest på och kommer med invändningar. Den enda av dessa som känns engagerande är Leo, och det beror på att Anthony Mackie (känd som Falcon i Marvel-filmerna) är en så pass bra skådespelare. Han känns levande (trots att han här är en robot), till skillnad från den tråkige och nollställde Damson Idris som spelar Harp.

Pilou Asbaek tittar förbi i en biroll och Michael Kelly, som vi minns från "House of cards" har en otacksam roll som högt befäl som mest får stå och titta på stora skärmar och ge order.

"Outside the wire" är vad man brukar kalla bruksaction. Det funkar för den som nöjer sig med något som smäller och går fort, men är inget om man vill ha lite mer kött på benen. Håfström kan jobbet, men det vore roligare om han kunde göra mer jobb som den lysande tv-serien "Bloodline".

Gunnar Rehlin/TT

***

"Den osynliga flickan"

I rollerna: Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus med flera

Regi: Nora Twomey

Den irländska animationsstudion Cartoon Saloon har ett gäng riktigt lyckade titlar bakom sig vid det här laget; Oscarsnominerade "Havets sång" och "Wolfwalkers" har båda haft svensk premiär, den senare så sent som i november och garanterat "Själens" (Pixar) största konkurrent i årets kamp om Oscarsstatyetten.

"Den osynliga flickan" hade premiär 2017, och blev också Oscarsnominerad, men kommer först nu till svenska biografer. Historien om 11-åriga Parvana i det talibanstyrda Kabul är en dramatisk historia som berör långt in i hjärtat. Animationen är vacker men aningen stramare än i exempelvis den trolska "Wolfwalkers", en naturlig konsekvens av att historien utspelas i en karg miljö som går i fyra nyanser av hopplöst.

Men här och var växer små handmålade färgklickar till blommor och i de sagor som Parvana berättar som eskapistiska andningshål blommar fantasi och skaparlusta.

Historieberättande är ett genomgående tema i Saloon Cartoons filmer och så även här.

"Allt förändras Parvana, sagor påminner oss om det", säger Parvanas prövade pappa i inledningen, som en tydlig programförklaring.

Sedan blir han gripen av stränga talibaner. Parvana, hennes mamma, storasyster och bebisbror står plötsligt utan förmyndare och kan inte ens gå ut för att köpa mat.

Den förpubertala Parvana inser vilken möjlighet hon har att hjälpa familjen och klipper av sig håret och klär ut sig till pojke. En ny värld öppnar sig och när hon träffar den gatusmarte Deliwar, som också egentligen är en flicka, får Parvana nytt hopp om att kunna rädda sin pappa.

"Den osynliga flickan" är baserad på en ungdomsroman av författaren och antikrigsaktivisten Deborah Ellis (som har skrivit flera böcker om Parvana) och har Angelina Jolie som exekutiv producent. Filmen är en vemodig men ändå stillsamt hoppfull historia om ett krossat land och en påminnelse om under vilka fruktansvärda förhållanden kvinnor lever under där.

Miranda Sigander/TT