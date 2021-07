Filmkollen: Bortskämda rikemansbarn och comeback av hårdkokt duo

"Young royals"

Visas på Netflix.

Regi: Rojda Serkersöz

I rollerna: Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gårdinger, Mimmi Cyon med flera.

Netflix senaste svenska storsatsning "Young royals" skildrar en förbjuden romans på ett förtryckande internat. Det är välspelat men i längden utdraget och osubtilt.

Det verkar inte särskilt kul att vara kunglig. Den fiktive partyprinsen Wilhelm (Edvin Ryding) hamnar i slagsmål efter en blöt kväll på krogen. Han blir förstås meme-virke för en hungrig mobb på sociala medier.

Raskt tvingas han till en offentlig ursäkt innan han skickas till internatgymnasiet Hillerska för en uppsträckning. Där möter han en uppsjö av bortskämda rikemansbarn. Och några mindre privilegierade.

I en gay "Romeo och Julia"-story fattar Wilhelm tycke för den betydligt mindre bemedlade Simon (Omar Rudberg), som tar bussen hem efter skolan. Simons syster hoppas kunna göra en klassresa uppåt och skaka av sig fattigstämpeln medan han själv utmanar systemet när han tjafsar med lärarna i skolan. Argument som "varför heter det 'bidrag' för fattiga men 'avdrag' för rika?" imponerar på prins Wilhelm, som verkar plågad av alla fjäskande rövslickare som inte går att skaka av sig.

Tyvärr är inte dramatiken i deras romans särskilt fängslande. Sverige år 2021 är inte längre en genomhomofob plats. Åtminstone inte när kronprinsessan Victoria kan tala på Pride. Detta gör grabbarnas smygande mindre spännande och många utdragna, men vaniljkryddade, sexscener vittnar om en brist på innehåll att fylla avsnitten med. Kanske borde serien nöjt sig med fyra avsnitt, eller bara en 90 minuters tv-film?

Samhällskritiken mot överklassen är inte direkt subtil och "Young royals" påminner en hel del om andra internatskildringar: betygen kan köpas och homoerotiska/pennalistiska ritualer är vanligare än roddträning. Även om serien uppdaterats med samtidstypiska diagnoser och tillhörande psykofarmaka.

Det går visserligen att ifrågasätta varför kidsen tar adhd-utskrivet uppåttjack men drumlar runt med hallucinationer som om de tagit LSD?

Det blir en svag trea i betyg. En stor anledning att ändå fortsätta titta är Wilhelms kusin August (spelad av Malte Gårdinger). En träningsnarkoman och sociopat med det mest käftsmällsinbjudande flinet sedan Gustaf Skarsgård som Silfverhielm i "Ondskan".

Kristoffer Viita/TT

***

"Wrath of man"

I rollerna: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett med flera.

Regi: Guy Ritchie

I ett Los Angeles där himlen alltid är dassig av smog tar säkerhetsvakten "H" (Jason Statham) ett jobb på transportföretaget Fortico. De hanterar värdefullt kapital och är därför sårbara byten ute på vägarna. H klarar knappt inträdesprovet men visar sig snart ha oanade förmågor när han avrättar ett gäng rånare som attackerar en av deras värdetransporter.

Som företagets nya guldkalv verkar ändå H planera något annat än en karriär i den livsfarliga kurirbranschen. Hans förflutna visar sig vara mer komplicerat och genom tillbakablickar uppdagas ett motiv om rättfärdigad hämnd.

Den brittiske regissören Guy Ritchie och hans landsman, det skallige muskelpaketet Jason Statham, slog igenom samtidigt i Ritchies rappkäftade gatugangsterfilmer "Lock stock and two smoking barrels" (1998) och "Snatch" (2000). Två filmer som kändes nyskapande när de kom, men som har frusit i tiden och vars retliga machotugg gör de svåra att se om idag. Stathams och Ritchies sista film tillsammans blev den unisont sågade "Revolver" (2005).

Sedan dess har Ritchie kämpat i motvind med allt tröttare filmer från Londons underjord, och mindre lyckade beställningsjobb som "King Arthur: legend of the sword" (2017) och "Aladdin" (2019). Allt medan kampsportsfantasten Statham blivit en stapelvara i svulstiga actionserier som "Fast and the furious" och den mer direkt-till-vod-doftande "The Mechanic".

När duon teamar upp igen 2021 för "Wrath of man" är resultatet överraskande vitalt. Den något andefattiga hämndhistorien vägs upp av ett stundtals ultravåldsamt mysterium som vecklas ut med allvarlig skärpa. Ritchie berättar aldrig för mycket, vare sig i dialog eller visuellt.

En tidig rånsekvens skildras med klaustrofobisk stress inifrån värdetransporten och låter fotot bli en rollperson i sin egen rätt, det känns som att sitta inne i bilen. Rånet blir sedan en nyckelhändelse som filmen fortsätter återvända till, men ur nya vinklar där omständigheter och bakgrund avslöjas i precis rätt takt.

Filmen är baserad på den franska förlagan "Le Convoyeur" (2004), vilket kanske förklarar varför Ritchies mer irriterande tendenser tvättats bort. Det är också en utmärkt roll för Jason Statham som slipper vara rolig och kan spela ut sina starka sidor: som dödlig hårding med ett hjärta av guld.

Kristoffer Viita/TT

***

"Supercool"

I rollerna: Jake Short, Madison Davenport, Miles J. Harvey med flera

Regi: Teppo Airaksinen

Den serietecknande Neil Tobbler har i halva sitt liv trånat efter den vackra, populära Summer. I tonårsrummet fördriver han tiden med att teckna serier där både Summer och hans ekivoka fantasier ingår.

När det visar sig att Summer ska ha en stor födelsedagsfest tar han chansen att be om en personlig inbjudan, men tillfället tar en förödmjukande vändning och det enda Neil önskar är att han var någon annan – en supercool version av sig själv.

Narrativet i "Supercool" är ingen raketforskning, temat känns igen från de flesta collegefilmer och inget fel i det. Finländske regissören Teppo Airaksinen och manusförfattarna Olli Haikka och Ali Moussavi tar upp en klassisk tradition med den nördige killen som trånar efter den ouppnåeliga tjejen och slänger in några actionscener och inte så lite sexsnack i mixen. Bitvis fungerar det hyfsat och många gånger är det svårt att inte skratta eller åtminstone dra på smilbanden. Jake Short gör en sympatisk Neil som är lätt att tycka om och hans sidekick, bästisen Gilbert (Miles J Harvey), drar det komiska lasset utan problem.

"Supercool" förlorar dock på att vara fullkomligt överlastad med sexskämt. Okej att kidsens hjärnor förmodligen upptas av dessa tankar most of the day, men det är inte många av filmens 90 minuter som handlar om något annat och det blir lite... mycket. Några tondöva skämt om polisvåld och en krystad intrig involverande en butiksrånande granne sänker helhetsintrycket ytterligare.

Men fnissen och en bitvis ganska fin skildring av tonårsvänskap gör att "Supercool" kravlar sig upp på rätt sida gränsen för godkänt.

Sara Haldert/TT