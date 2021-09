Festlig fotbollsdag på Ryttarvallen

Det har varit fotbollsfest på Ryttarvallen. Westbo United DFF mötte Gnosjö IF i damtrean. Det var ett arrangemang i samarbete med RF Sisu Småland. Susanna Hansson Öberg representerade RF Sisu.

”Tanken med detta arrangemang var att stärka banden mellan flicklagen och damlaget. Vi vill att tjejerna ska se möjligheterna med fotbollen och förebilder på nära håll. Flicklagen, i åldrarna 7-15 år, från AIF och GIS som bjöds in deltog med 85 stycken tjejer och ett tiotal ledare. Riktigt roligt”, skriver Westbo i en kommentar.

”De fick fika och träffade WU:s tränare samt 5 stycken spelare. Tränarna berättade om tankar och taktiken inför matchen. Tjejerna ställde en del frågor till spelarna, till exempel, hur gamla är ni? Har ni alltid spelat på samma position? Vart kommer ni ifrån? Det övades in hejaramsor som användes flitigt under matchen”, skriver Westbo vidare.

Förhoppningen är att fler ska få upp ögonen för damfotbollen och att intresset i regionen ska öka.

Under dagen var det också mycket aktiviteter som hoppborgar, speedshooter, polisen, megafotboll, sponsortävling (Store It by Nordiska Plast AB), RF-SISU Småland, lotterihjul och hamburgerförsäljning.

Uppskattningsvis var det cirka 400 besökare. Dessutom bra väder och många glada besökare i alla åldrar.

Gnosjö vann matchen med 5–3 över Westbo. Gnosjös målskyttar blev Amanda Hildingsson, 2, Wilma Nyberg, Elsa Spångberg och Isabell Midholt. Westbos mål gjordes av Vilma Landberg, Emma Josefsson, och Tilda Eriksson.

Efter matchen på Ryttarvallen har Westbo hunnit med att vinna över Alvesta med 2-0, och då gjordes målen av tvåmålsskytten ILiana Sulaiman.

Gnosjö vann efter matchen mot Westbo även över Smålandsstenar/Burseryd med 4-1 och då gjordes målen av Tilda Nilsson, Wilma Nyberg, Isabell Midholt och Elin Nilsson. Smålandsstenar/Burseryds mål gjordes av Alice Jönsson.

Gnosjö leder den västra damtrean efter fem omgångar med tolv poäng, medan Westbo är tvåa med nio poäng.