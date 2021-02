Erikshjälpen klarar krisen

Erikshjälpens verksamhet utgörs till stor del av ideella insatser som främst utförs av seniorer över 70 år. När Folkhälsomyndigheten för snart ett år sedan uppmanade alla äldre till social distansering blev det akut manfall i stort sett över en natt.

— Vi gick från att vara 106 personer till mellan fem och tio. Det var ganska dramatiskt, säger Kevin Roxburgh.

Han tillträdde som butikschef i mars och tvingades tänka kreativt direkt.

— Målet för oss var att klara verksamheten så att inte kunderna blev lidande och jag tror faktiskt att vi lyckades bra med det.

När de ideella krafterna försvann fick de tiotalet anställda som var kvar lägga alla krafter på att få verksamheten att gå runt. Tack vare det har Värnamobutiken kunnat behålla sina ordinarie öppettider och merparten av inlämnade varor har kunnat sorteras, värderas och komma ut i butiken.

— Det som inte syns utåt är hur mycket vi faktiskt har jobbat bakom kulisserna, vi som är kvar. Det har varit ett tufft år, konstaterar Kevin Roxburgh.

Efter en tid vågade sig en knapp handfull volontärer tillbaka och de jobbar nu ”coronasäkert” i utrymmena bakom butiken.

— Vi har fått komma på lite smarta lösningar efterhand. Till exempel så jobbar vissa hemifrån med att fixa i ordning insamlade varor som pussel och spel, smycken, klockor och symaskiner, säger Viktoria Önneby, som arbetar som arbetsledare på Erikshjälpen i Värnamo.

Det kan handla om klockor som behöver putsas upp, sammantrasslade halsband eller kläder som behövs sorteras.

— Då kör vi ut varorna i kassar eller lådor till våra volontärer, så sitter de hemma och hjälper oss. Alla sätt är bra, säger hon.

Som för all annan handel har Erikshjälpens försäljning dippat under året som gått, men inte så illa som man inledningsvis befarade.

— I början märkte vi av en minskad omsättning så klart, men vi verkar ha lagt oss på en stabil nivå nu där vi också kan följa rådande restriktioner, säger Viktoria Önneby.

Att många fått mer tid hemma, och därmed passat på och rensat ur garderober och förråd, har medfört ett ökat tryck i insamlingen. Det tycker Kevin Roxburgh och Viktoria Önneby är roligt.

— De flesta är också duktiga på att lämna in varorna på rätt ställe under våra öppettider, det är vi väldigt tacksamma för. Annars finns alltid risken att varorna förstörs eller försvinner, säger Viktoria Önneby.

Coronaåret tycks också ha väckt lusten att inreda och handla begagnat, inte minst bland män och unga. Den digitala marknadsplatsen för auktioner, Auctionet, visar på en 60-procentig ökning för besökare i åldersgruppen 18–25 år, respektive 50 procent bland manliga besökare. Främst är det intresset för heminredning, samlarföremål och trädgårdsmöbler som ökat.

— Hem- och hushållsvaror säljer alltid bra. Just nu går ju också allt som har med snösport direkt, men om det beror på snön eller att vi är ute mer på grund av pandemin vet vi ju inte, säger Viktoria Önneby.

Hon är glad att Erikshjälpens verksamhet kan fortgå, trots det ansträngda läget.

— För många känns det kanske overkligt att deras gamla prylar blir till bistånd som gynnar barn i andra länder, men så är det. För oss är det viktigaste att vi trots allt kan samla in pengar till vår barnrättsorganisation.

Nu är utmaningen att hitta nya volontärer till verksamheten, så att det blir en större åldersmix i personalgruppen.

– Det pågår en hel del arbete med detta. Om någon känner sig manad är det bara att höra av sig, säger hon, och tillägger:

— Vi hoppas och tror ju också att våra tidigare volontärer ska våga sig tillbaka när vaccinationerna har kommit i gång ordentligt.

Fakta//Erikshjälpen

Erikshjälpen är både en barnrättsorganisation och en second hand-verksamhet. Barnrättsorganisationen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet med fokus på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Samtidigt erbjuder butikerna en meningsfull sysselsättning för människor som lever i olika typer av utanförskap. Projektverksamheten finansieras genom gåvor från enskilda givare och företag, överskottet från Erikshjälpen Second Hand samt medel från bland annat Sida via Svenska Missionsrådet, Radiohjälpen, Världens Barn och Postkodlotteriet. Erikshjälpen i Värnamo samarbetar med Pingstkyrkan Arken och Missionskyrkan som bemannar butiken en lördag i månaden och är också behjälpliga med insatser vid behov.

Källa: Erikshjälpen.se