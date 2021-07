Enet vill göra fikautflykten till en lekstund: ”Vi satsar på barn och barnsliga vuxna”

— Vi märkte att de vuxna gärna satt här och fikade, men barnen började snabbt skruva på sig och ville åka hem. Då tänkte vi att varför inte erbjuda dem någonting också, säger Kia Axelsson, som äger Enets Marmeladeri och Café.

Hon kontaktade sina döttrar som båda arbetar med barn, den ena som förskollärare, den andre som mellanstadielärare.

— De var bra bollplank. Det fick ju inte vara för svårt, vi ville ha någonting enkelt. Sedan tycker vi om återbruk, säger Kia Axelsson.

Det blev en aktivitetsbana i olika sektioner, med bildäck, balansbrädor och stubbar i olika höjder.

Här kan barnen träna balans och smidighet, leka ”inte nudda marken” och dessutom gå en mindre naturslinga där de får gissa vilket djur som gömmer sig under kartongerna.

— Djuren är gjorda av ftalatfri plast, vilket jag tycker är viktigt när det gäller barn. Först tänkte vi bara ha information om de olika djuren, men det blir ju lite roligare om man gömmer dem och låter barnen själva få gissa.

Mysigt inte bara för de yngsta utan också för barnsliga vuxna, konstaterar Kia Axelsson.

Men, tillägger hon, det är viktigt att tänka på att all lek sker på egen risk.

— Vi uppmanar alla småbarnsföräldrar att ha uppsikt över barnen och gå med under hela tiden.

Caféet öppnade i veckan men redan innan dess fick Kia Axelsson flera besök och telefonsamtal från fikasugna förbipasserande.

— Det är främst kroppkakorna och glassen som folk frågar efter här på cafét. Det är alltid bäst att boka om man vet att man är ett sällskap som vill äta kroppkakor, annars kan de ta slut.

Kroppkakorna är småländska, det vill säga tillverkade på kokt potatis och inte på stärkelse utkramad ur handduk, som Ölandskroppkakan.

I år, liksom förra året, anordnar Enets också servering vid Store Mosse.

— Vi har anlitat ett par ungdomar som står där och serverar hamburgare, korv och glass. Men det blir inte min egen glass, den serverar vi bara här.

Glass, kroppkakor och kaffe finns i det lilla caféet i Enet. Och det var med marmeladen allting startade– hemma i mormors kök.

— Mormor kokade sin marmelad på sin vedeldade spis. Jag har så tydliga doftminnen av det: socker och bär som blandades med doften av ved. Det var härligt, minns hon.

En marmeladsort, Mormors trädgård, fick bära namn efter minnet. Kia Axelsson brås inte bara på sin mormor, hela familjen tyckte om att laga mat och baka.

— Jag har vuxit upp med det intresset så det är kanske inte så konstigt att jag trivs med mitt arbete, även om det sommartid innebär jobb sju dagar i veckan.

Att driva café är snarare en livsstil än ett nio-till-femjobb, konstaterar hon.

— Det är betydligt värre att inte ha någonting att göra, då klättrar man på väggarna.

I framtiden räknar hon med att aktivitetsbanan kan komma att utvecklas. Vissa stationer kanske byts ut, andra kommer till.

— Vi ser det lite som Gröna Lund eller Liseberg, där dyker det upp nya attraktioner från år till år.

Närmast i planeringen ligger en skylt med texten: ”It is necessary to be lost when you are looking for places that can't be found”.

— Det är ett citat från Pirates of the Caribbean. Jag tycker att det passar här, säger Kia Axelsson.