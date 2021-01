En av tre döms efter vapenfyndet på Rörstorp

Det var i samband med att några besköts på Rörstorp i mitten av november som polisen sökte igenom husen och fann då en pistol gömd i en ventil i en tvättstuga. Tvättstugan sattes under bevakning och på kvällen den 16 november dök det upp tre personer. En person gick in i tvättstugan medan övriga två tycktes hålla vakt enligt de poliser som just då hade koll på tvättstugan.

Samtliga tre greps och häktades några dagar senare misstänkta för grovt vapenbrott. Åklagaren väckte strax innan jul åtal för grovt vapenbrott mot samtliga tre personer men nu har tingsrätten meddelat domen som innebär att de två som befann sig ute i korridoren frias helt medan mannen som befann sig inne i tvättstugan döms för försök till grovt vapenbrott till ett år och åtta månaders fängelse.

I tingsrätten hade mannen uppgett att han hade fått ett tips om att något fanns gömt i källaren och det var det han var ute efter. Tingsrätten konstaterar att mannen troligtvis redan visste att det skulle finnas ett vapen gömt i ventilen eftersom det var där han först började söka. Dessutom fann man hemma hos mannen ammunition av motsvarande kaliber och samma fabrikat som fanns i vapnet när polisen hittade det. Tingsrätten konstaterar i domen att det är en ”besvärande omständighet” för mannen men det bevisar ändå inte att vapnet är mannens, utan kan ha placerats i tvättstugan av någon annan. Mannen döms därför bara till försök till grovt vapenbrott.

De övriga två åtalade befann sig hela tiden ute i korridoren och enligt tingsrätten är inte det tillräckligt för att de ska dömas för brottet.