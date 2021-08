Efter tuffa året – lokala butikerna ser ljuset i tunneln: ”Folk börjar komma tillbaka”

Coronapandemin har varit tuff för de lokala företagen och butikerna. Men vaccinationerna mot covid-19 är i full gång och många har redan fått sin första – och kanske andra dos. De lokala butikerna i kommunen vittnar om att allt fler kunder börjar hitta tillbaka till butikerna och vågar sätta sig och ta en kaffe på cafét.

Annie Rodal, Centrumblommor i Skillingaryd.

Har ni märkt någon skillnad i butiken sedan vaccinationerna påbörjades?

– Det är stor skillnad. Det kommer in fler folk och de vågar gå in i butiken. Det gjorde de inte innan, utan stod utanför och väntade. Oftast jobbar jag med visir och nu är det många som ber mig att ta av den för att de känner sig säkrare. Många säger att de är vaccinerade när de kommer in.

Hur ser ni på det kommande hösten?

– Vi ser absolut ljust på hösten. Utan tvekan. Det märktes stor skillnad bara första veckan när vi öppnade efter semestern.

Ida Andersson, Acleja Blomsterhandel i Vaggeryd.

Har ni märkt någon skillnad i butiken sedan vaccinationerna påbörjades?

– Folk börjar komma tillbaka igen, det märker man. Nu tycker jag att mer och mer äldre börjar komma också. I början var det mer att de höll sig inomhus, men nu börjar de röra på sig med. Kanske har det med vaccinationerna att göra.

– Sedan är vi väl rätt bransch så egentligen, för blommor behöver man ju alltid, både i glädje och sorg. Jag tror att många kanske har köpt blommor under pandemin för att glädja sig lite mer. Man kanske behöver lite nya blommor på sitt nya trädäck man har byggt istället för att åka på utlandssemester.

Hur ser ni på det kommande hösten?

– Vi ser ljust på hösten, absolut. Vi fortsätter så gott vi kan. Sedan vet man ju aldrig hur något blir. Det är ju den ovissheten hela tiden. Och det är ju för alla, oavsett vilken bransch man är i.

Åsa Bokinge, Ritz konditori i Vaggeryd.

Har ni märkt någon skillnad i butiken sedan vaccinationerna påbörjades?

– Det vi märker nu är att folk vågar ge sig ut. Nu när folk har blivit vaccinerade så vågar de ge sig ut mer. Vi har haft fler som har vågat gå hit och fika och sitta här och fika. Även äldre personer.

– En del håller fortfarande avstånd och håller i det vi levt i nu men en del glömmer bort det nu när man har börjat leva lite mer fritt.

Hur ser ni på det kommande hösten?

– Man vet ju inte än. Man kan inte tänka att det blir som vanligt känner man. Jag tror ingen vet egentligen vad som kommer att hända nu när alla kommer tillbaka efter semestrarna och varit på olika håll.

Nina Andersson, Lilla jag i Vaggeryd.

Har ni märkt någon skillnad i butiken sedan vaccinationerna påbörjades?

– Det man har märkt under pandemin är ju att det inte har varit lika många äldre kunder. Det känns som att det är många som har valt att komma hit istället för att åka in till stan, och många har sagt att de vill stötta det lokala. Så just att vaccineringen har kommit igång tycker jag inte att man har märkt någon större skillnad av.

Hur ser ni på det kommande hösten?

– Jag tror inte att det blir så stor skillnad. Nu under sommaren har det varit en del kunder som är här på semestern och hälsar på, och så har kanske de som brukar komma hit inte varit här för att de är iväg. Så jag tror att det jämnar ut sig.

Myrna Henriksson, City Skor i Vaggeryd.

Har ni märkt någon skillnad i butiken sedan vaccinationerna påbörjades?

– Jag tycker att det varit bra hittills. Lite lugnare nu precis när semestrarna börjar. Men vi har väldigt köptrogna kunder i Vaggeryd. Vi har även haft äldre hela tiden tycker jag, i och med att vi har haft öppet mycket efter och före ordinarie öppettider också. Vi har kört med vår lampa, att man får gå in när den är grön och vid röd lampa vänta utanför. Vi fortsätter med lampan även nu.

Hur ser ni på det kommande hösten?

– Jag tror att det blir bra en bra höst. Att det fortsätter komma till oss som de brukar göra.