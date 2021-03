Efter succén belönas Gnosjö Scenkonst av stiftelse

Tommy Tolf från Gnosjö Scenkonst var glad åt bidraget och det genomslag som projektet har fått.

– Vi hoppades att kanske möjligen tio teaterföreningar skulle vilja ansluta sig och streama föreställningarna. Det har blivit 76 och det är föreningar från Ystad till Kiruna.

Lars-Åke Magnusson påpekar att stiftelsen bland annat ger bidrag till sådant som främjar den lokala kulturen, men också sådant som ger positiv uppmärksamhet åt bygden,

– Så det finns mer än ett skäl att ge ett bidrag för det här projektet.

Meliha Hamzic arbetar som chef på Swedbanks kontor i Gislaved.

– Vi håller ju ögonen på sådant som vi tycker är bra för bygden och tipsar Sparbanksstiftelsen Alfa. Saker som handlar om att lära om ungdomar ekonomi, företagande och sparsamhet, men också sådant som utvecklar bygden.

Tommy Tolf medger att det varit lite överväldigande att satsningen på att direktsända föreställningar från Hammargården och till andra teaterföreningar blivit en sådan succé. Även om han längtar efter föreställningar med publik, har situationen visat sig ha fördelar.

– Koncentrationen på storstäderna har försvunnit på ett sätt. De artister vi har tagit hit hade vi säkert inte haft råd med i vanliga fall. 1-2-3 Stunk som vi hade första föreställningen är till exempel alltid uppbokade, otroligt populära.

Artisterna har visat en stor glädje och tacksamhet över att få uppträda igen.

– Carl-Einar Häckner åkte ju hit och spelade in tre inslag till sin föreställning i förväg. Jag trodde att de bara skulle vara här ett par timmar och spela in, men det blev hela dagen. Och han pratade mycket om Gnosjö under föreställningen.

De 10 000 kronorna kommer väl till pass.

– Budgeten för de här föreställningarna är på 300 000 kronor och normalt skulle vi omsatt 150 000 kronor. Det är tekniken som kostar. Samtidigt har responsen varit fantastisk. Vi hade 1000 kommentarer på Facebook efter Häckners förställning och vi har fått in 72 000 kronor genom att folk swishat pengar till oss. Det är frivilligt, så det märks att folk längtat efter någon som det här.

Nu återstår en sista föreställning, Fröken Elvis.Det är i grunden ett band bestående av kvinnor som spelar och sjunger Elvis Presley-sånger på svenska.

– Det blir något nytt för oss tekniskt, många instrument och mycket musik. Men det är genom att göra nya saker som man lär sig, menar Tommy Tolf.