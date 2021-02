Efter kritiken: ”Som att GSK skulle spela utan mittzon”

Hej Thomas Liljedahl, du läste min krönika och artikel om konstgräsen i Värnamo och ville att jag skulle ringa upp …

– Jag kände att vi hade samma dilemma i Gislaved. Konstgräset här ser ut som Ljusevekas. Den är lika dålig. De lagar och det går sönder. Och det är den enda konstgräsplanen med fullformat som vi har. Vi har en konstgräsplan i hela Gislaveds kommun och jag tror inte det är jättemånga färre lag i Gislaveds kommun än vad de har i Värnamo kommun. Och i Värnamo kommun har de fyra planer. Det är ju något vi pratat om i många år att vi bara har en plan, säger Thomas Liljedahl ungdomsordförande i Gislaveds IS.

Kan du berätta hur den planen ser ut?

– Den är nio, tio år gammal. Det är den gamla generationens gräs. Forshedas konstgräs som är bra har ju nyare gräs. Konstgräset i Gislaveds kommun missköttes nog lite när den var nylagd och nu är den stenhård. Och det räcker att det är nollgradigt, så blir planen hal och den är hal hela tiden egentligen eftersom den är hård och det blir ju höga skaderisker oavsett väder. Det är inte lätt för deras vaktmästare, om de skottar saltar när det är plusgrader och så några timmar senare när det är träning så blir det minusgrader och då fryser det ju på. Den är inte lätt och jag förstår vaktmästarna. De sköter den så gott de kan. Det är inte det att de sköter planen dåligt. De får den inte bättre än den är. Planen är för sliten för det. Mattan måste bytas om man skall lösa problemet och det borde vara lite högre prioritet på det för fotbollen är ju den största sporten i kommunen.

Hur påverkar det här er klubb Gislaveds IS?

– Med en plan bara så blir det krig om tiderna. Kommunen säger att det finns tider på väldigt sena kvällar och helger, ja men vi tränar ju i veckorna och har match på helgerna. Och nu väljer man ju att lägga matcherna någon annanstans än här och tar bilarna dit istället. Det är inga som vill spela matcher här på Gislaveds konstgräs. Vi har två division 3-lag i Gislaveds kommun som borde träna mer än de gör. Men eftersom planen är så dålig, så kan de klubbarna inte göra det.

Så att kommunen säger att det finns tider att boka verkar inte hjälpa er så mycket eftersom planen inte är så bra?

– Nä, så är det. Det hade kunnat vara flera lag och fler träningar per lag som skulle kunnat träna på Gisle IP konstgräs om det fanns två konstgräsplaner bredvid varandra där eller om det fanns en som var bra i alla fall. Det finns dam- och ungdomslag som skulle kunna vara där mer också. De hade kunnat träna på fullplan då. Vi har ju en egen hall, men den driver vi själva med de kostnader som kommer med det och den är det ju bara knappt nio-manna-storlek på. Och lag som spelar på elvamanna måste ju träna på elvamanna. Sedan har man en jättefördel på IP om man vill för 200 meter ifrån där ligger simhallen och 300 meter bort ligger ishallen. Båda alstrar överskottsenergi som kan värma upp planen eller planerna.

Patrik Magnusson, A-lagstränare för Gislaveds IS säger så här om konstgräset:

– Just nu har jag fyra spelare som är skadade med ljumskproblem och det är på grund av planen. Så har det varit ett par år. Vi spelar inte några matcher på konstgräset och vi vill inte bjuda in några dit för att inte riskera att spelare från andra lag ska skada sig, så vi får åka längre bort till Halmstad, Växjö med mera för att spela match. Vi söker inga matcher hemma här. Det blir resor istället då. Kostnaderna för att åka buss eller bil och spela match Växjö, ja då kan man lika gärna betala dubbla taxan och ändå gå plus. Men nu får vi inte valuta för pengarna. Och det är ju fler klubbar som söker sig utanför kommungränsen för att få spela match.

Något du vill säga till kommunen?

– Det kommer väl inte hända något i år kanske, men till nästa år i januari måste vi kunna få gå på en ny plan. Någon måste ju vara insatt i hur fotboll fungerar. Man kan inte spela hockey ishallen i Gislaved om isen är dålig på vissa delar. Eller att det inte finns linjer hela vägen. Det är som att GSK skulle spela utan mittzon. Fotboll är ju ändå den största sporten. Nä, det här håller inte det här har gått för långt. Vi skulle behöva en ny plan och plus att man renoverar den man har i alla fall, säger Patrik Magnusson.

Även Peter Wallentin tränare i Smålandsstenar har sina åsikter om konstgräset i Gislaved.

– Planen är under all kritik. Den är riktigt dålig alltså. Det har den varit i många år. Det saknas delar av linjer och de grässtrån som är kvar ligger ner platt. Det är fullt med gummikulor på. Den borde bytts ut för fem år sedan.

Hur påverkar detta er klubb?

– Det är ju en skaderisk. Det går alltid ljumskar varje år på det underlaget. Vi tränar bara en gång i Gislaved numera. Vi tycker inte det är värt att betala det priset de vill ha för att träna där. Vi vill hellre vara på vår egen grusplan till och med eftersom vi inte vet vilket skick planen i Gislaved är i när vi kommer dit. Grässtråna ligger ner hela tiden oavsett årstid, oavsett om det är isigt eller snö eller inte, säger Peter Wallentin.

Det vet ju alla som spelat fotboll att väljer man att spela på grus så ja…

– Ja, då är det ju illa. Det är inte så roligt. Det är tillbaka till 80-talet. Det gynnar inte fotbollen i vårt distrikt precis. Drömmen hade ju varit att ha en konstgräsplan i Smålandsstenar som klubben kunde skött själva, men det får vi väl vänta på kanske. Skriv att Eab och Veland kan gå in och betala. Vi har fina och stora företag här som kan stötta tillsammans med kommunen.

Han ler brett.