Den senaste veckan har det varit riktigt varmt och gott i Jönköpings län. Men under måndagen försvinner värmen och byts ut mot grå moln och regn, berättar Josefine Bergstedt, meteorolog på vädertjänsten Stormgeo.

– Vi har ett regnoväder som är på väg in över landet. Det ser ut som det är på väg in över västkusten nu och kommer in här över Jönköping i eftermiddag och kväll, säger hon.

SMHI meddelar att det finns risk för skyfallsliknande regn under måndagseftermiddagen – söder om Vättern och i den västra delen av länet kan det komma mer än 35 millimeter. I samband med regnovädret kan det också förekomma åska och kraftiga vindbyar.

– Det finns risk för lite sommaroväder kan man säga. 35 millimeter kan vara lite svårt att få en uppfattning om hur mycket det är. Vanligtvis brukar det komma 70 millimeter på hela juli, och hälften av det kan komma under ett par timmar här då, säger Josefine Bergstedt, Stormgeo.

Även under tisdagen blir det en del regn och åskskurar och en temperatur runt 23 grader. Det här väderläget kommer att fortsätta i princip hela veckan, med en temperatur runt 20 grader som mest och risk för åska, säger Josefine Bergstedt.

– Så man får räkna med att det blir en hel del moln.

– Och som det ser ut nu har vi ingen varm luft på ingång. Vi får in data 10 dagar framåt och det ser ut att ligga i det här 20-gradersintervallet.

Fakta: Så definierar SMHI risk för stora regnmängder

Det finns en risk för stora regnmängder som kan medföra översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för översvämmade vägar. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor. Om prognoserna blir säkrare kan risken ersättas av en varning.

Källa: SMHI