Den planerade idrottsdagen ställs in: ”Vi var förberedda på detta”

Under torsdagen skrev tidningen om att några föräldrar till elever på Lundåkerskolan i Gislaved var kritiska till att skolan skulle ha idrottsdag på Isaberg på tisdag. Skolans rektor menade dock att skolan gjort sitt yttersta för att göra idrottsdagen så säker som möjligt ur smittskyddssynpunkt.

Någon timme senare kom regionens veckoredovisning av hur smittspridningen ser ut ute i kommunerna. För Gislaveds del visade de att den ökande trenden fortsatte och under veckan hade 140 nya positiva fall av covid-19 registrerats, vilket var betydligt fler än i Värnamo kommun där man hade den lägsta noteringen på länge med 65 nya fall. Beskedet från regionen fick staben i Gislaveds kommun att reagera omedelbart och sent på torsdagseftermiddagen fick därför Elenor Levin, rektor på Lundåkerskolan i Gislaved, beskedet att idrottsdagen på Isaberg måste ställas in.

– Vi har ju inga problem med smittan så vi gör det här i förebyggande syfte eftersom smittspridningen är stor i regionen och Gislaveds kommun.

Enligt Elenor Levin visste man från skolans sida förutsättningarna och att idrottsdagen skulle komma att kunna ställas in om smittspridningen ökade.

– Vi var förberedda på detta.