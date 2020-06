De spelar för uppskattning och leenden

Under två veckor framöver har musikelever från Kulturskolan sadlat om till gatumusikanter. De spelar bland annat på gator i city, i Gummifabriken och Apladalen. Musikanterna är anställda av Värnamo Kulturskola och har under en vecka repat in låtar till sina uppträdanden.

– Det är alltid lite svårt första dagen man spelar men redan under den andra dagen märkte vi att det blev mycket bättre, säger Abbe Bäck.

Han säger att det bästa är när de som lyssnar är intresserade av dem.

– Då känner man sig välkommen. Det spelar ingen roll hur många det är som lyssnar, bara någon visar uppskattning och ler.

Det kommer finnas något för alla när gatumusikanterna spelar.

– Vi spelar mycket från 60- och 70-talet, modern och klassisk. Vi har folk som håller på med all typ av musik.

Ni samlar in pengar till Barncancerfonden, hur känns det?

– Väldigt bra, istället för att själva ta pengarna kan vi skänka dem till de som verkligen behöver det.