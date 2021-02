De bygger åtta nya villor: ”Vi tror definitivt på Åminne”

Trots att det bara är någon enstaka minusgrad känns det ändå ganska rått i luften när tidningen besöker kvarteret Kolpinnen i centrala Åminne under onsdagseftermiddagen.

Men det är inget som hindrar Jim Andersson, på Nässjöbaserade Småländska Hem samt Mika Lapalainen, Angela Svensson och Philip Palm på Svensk Fastighetsförmedling i Värnamo, att närmast lyriskt prata om det nya villaprojektet mitt i samhället, endast, ett par hundra meter från sjön Vidöstern.

– Här bygger vi nu åtta nyckelfärdiga parhus på två plan om 121 kvadratmeter vardera. Tomterna är på cirka 300 kvadratmeter och då ingår även carport, förråd och altan. Det är bara att flytta in och ställa fram utemöblerna, säger Jim Andersson.

Han fortsätter:

– Villorna byggs av Anebyhusgruppen och det är de som har totalentreprenaden. Själva tillverkningen sker i Åseda och man kan väl säga at husen tillhör deras premiumobjekt. Just i Åminne har vi tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling valt hus med en öppen planlösning där man även kan sätta in en öppen spis i vardagsrummet. En lantlig stil som harmoniserar med naturen och området helt enkelt.

Man kan alltså inte bara köpa en tomt och sedan välja hus själv?

– Nej, det här konceptet är framtaget för att passa in i just den här miljön. Här handlar det om vita trähus med liggande panel och tak med ljusgråa betongpannor.

När räknar ni med att börja bygga?

– I bästa fall hoppas vi att de första husen kan vara inflyttningsklara till årsskiftet 2021/2022. Totalt tar det cirka 30 veckor att bygga ett område likt detta.

Det är alltså Svensk Fastighetsförmedling som sköter själva försäljningen och Mika Lapalainen berättar att innan spaden sätts i jorden måste sex av de åtta husen vara sålda.

– Vi tror definitivt på Åminne, det är en ort som klingar positivt hos väldigt många. Det händer mycket där och det ligger nära både sjön Vidöstern och Värnamo. Det är ju dessutom jätteroligt att det exploateras ett område utanför stan.

Vad kommer då de här husen att kosta?

– Prislappen ligger i spannet 3 595 000 – 3 795 000, beroende på tomtens storlek. Då är det som sagt nyckelfärdiga hus, det enda som tillkommer är att finplanera trädgården, säger Mika Lapalainen.