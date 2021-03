Carina miste sin man på isen: ”Nu är jag ensam”

— Det är hemskt. Jag kan inte beskriva med ord.

— Eländes, elände det här, men vad gör man?

Hon har bett att få berätta om sin man Bengt Lundstedt och Christer Andersson. De var de båda sommarstugeägare som hade gett sig ut för att hjälpa två fiskare som gått genom isen. Fram till i höstas bodde Bengt och Carina i samma radhuslänga som undertecknad, och Bengt syntes ofta ute när han rastade de båda yorkshireterrierna Ville och Valle.

Bengt jobbade vidare åldern till trots, även om om han tvingades till ett uppehåll över vintern. Efter fyra månader med gips längtade han tillbaka bakom ratten igen.

— För tre veckor sedan blev han av med gipset och skulle börja jobba i dag igen och köra sina skolbarn.

Men han drog ut på dagarna ute på sitt älskade sommarställe.

— Jag åkte hem på torsdagen. Vi hade varit där sedan söndagen. Han ville vara där ute in i det sista precis innan han skulle börja att jobba den här veckan.

— Han älskade att vara där. Han och Christer gick och pulade på sitt vis. Bengt och Christer, de var eldsjälarna där ute. Det var de som älskade stället.

Ett tandläkarbesök fick Carina att åka hem på torsdagen och tillbringa natten i Nässjö. Bengt skulle komma efter på fredagen, men han kom aldrig hem vid tre som det var sagt.

— Då kände jag att det här är galet. Han svarade inte senare på kvällen när jag ringde. Han brukar alltid svara, och framåt halv sex, sex brukar hundarna få mat.

— Tio över sex ringer Christers fru, och säger ”Vad gör de där ute?”

Christers fru skickar ut en av sina söner för att se vad som har hänt.

— Och jag slängde mig i bilen, så jag var där ute samtidigt som de första polisbilarna.

Christers son hade redan gjort den fasansfulla upptäckten. Ljuset från bilens strålkastare fick det att glimma från en livboj ute på isen. Spåren visade att de båda männen hade lämnat allt i en hast. Christer Anderssons såg låg kvar nere vid sjökanten där han hade stått och sågat.

— Det var släckt i vårt hus och hundarna skällde. Här har det gått fort för han hade inte stängt altandörren, han är annars rädd att det ska bli kallt inne för hundarna, förklarar Carina.

— Han hade inte eldat, datorn stod uppslagen och jag såg att han hade precis ätit lunch.

Det blev en kväll som brände sig fast i minnet.

— Det var kaos. Det var blåljus överallt. Det var så mycket brandkårer från Bodafors, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Jönköping. Och så var det sex ambulanser, tror jag och övriga bilar.

Sökandet pågick till långt in på natten. Det gick ett rykte om fler fiskare och en bil som ska ha synts på isen. Efteråt fick de lägga pussel för att inse vad som hänt där på isen.

— De skulle rädda någon men ramlade i själva och blev troligtvis neddragna på grund av att de andra var så tunga.

— De hade flytoveraller på sig men hade dragit ner dragkedjan så det blev som ett sänke du vet. De drogs ner, så de låg i samma vak. Det är ofattbart.

Sjöbo ligger vid vägs ände, med sex fastigheter. Alla som har hus där är släkt med varandra. De har möjlighet att vara ett stöd för varandra.

— Vi åkte ut allihopa i går och jag tog med mig barnbarnen också. Vi träffades och tände ljus och lämnade blommor. Och så såg vi att det hade varit ytterligare folk där och tänt ljus, berättar Carina under måndagen.

Hon inser nu hur många vänner hon har. Besöken, telefonsamtalen och blommorna har varit många.

— Men i dag var jag tvungen att åka till jobbet och jobba lite, för att komma ifrån. Jag kände att om jag hade gått hemma så hade jag slitit upp golvet.

Det är bildligt talat givetvis, men huset som de flyttade in i så sent som i höstas är en påminnelse om mannen som saknas. De hade sett fram emot att åldras tillsammans i sitt nya hus. När samtalet glider in på praktiska saker får sorgen och saknaden en skepnad, och påminner om drömmar som inte kommer att realiseras.

— Jag känner det att nu är jag ensam med ett nytt hus och sommarstuga.

LÄS MER: Björn miste tre vänner i isolyckan: ”Det har tagit hårt det här”

LÄS MER: TV: Kompisen om dödsolyckan på is: ”Tror jag hade kunnat rädda dem om jag stannat kvar”