Brev till ledarsidan: "Att ersätta vissa medarbetare bör ifrågasättas"

Ledarsidan föreslår (16/7) att ”Region Jönköpings län borde tidigt ha öst pengar över de som kan avstå semester, för att skapa ett stafettlopp med avlösning någonstans i augusti.” Detta även för att öka motivationen och ge kraft för höstens arbete.

Det är helt nya utmaningar att arbeta under pandemin. Därför ges ett arbetsvärderingstillägg på 4 000 kr per månad till de som arbetar närmast patienterna med covid -19. Ledarskribenten anser att detta är både godtyckligt och orättvist. Vi menar att det tillfaller en grupp som har arbetat under särskilda omständigheter.

Mycket av vår verksamhet fortgår som vanligt under sommaren. Vi är 10 600 medarbetare i vår organisation och flera av verksamheterna är beroende av att medarbetare inte tar fyra semesterveckor i rad. Att då ge ersättning till vissa medarbetare bör därför snarare med fog ifrågasättas.

Våra ersättningar idag, som följer ingångna avtal, anses för låga av ledarskribenten. En överläkare på OP/IVA har i genomsnitt en månadslön på 83 000 kr och en ersättning på ca 1 200 kronor per timme för övertid/jourtid. Detta är en marknadsmässigt riktig och rimlig lön efter en lång utbildning och för ett ansvarsfullt arbete.

Direktören för kirurgisk vård har avstämningar sju dagar i veckan med OP/IVA enheterna i länet sedan mars månad. Att enheten på Ryhov inte tycker att de är hörda är olyckligt och det behöver vi förbättra.

Våra medarbetare är i behov av semester och vi har haft fokus på att göra det möjligt. Vi önskar vi kunnat ge besked tidigare men behovet av vård har varit osäkert hela våren.

Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra fantastiska medarbetare kan erbjuda våra invånare en god vård även under hösten.

Jane Ydman

regiondirektör

Mats Bojestig

hälso- och sjukvårdsdirektör

SVAR DIREKT

Det är smärtsamt uppenbart att Ydman och Bojestig inte förstår vidden av missnöjet. Det handlar inte om en enskild enhet eller några dussin läkare. Det är varje led av sjukvården – från de närmast till de längst bort från patienten – som inte förstår lösningarna, som inte köper svaren och som förlorat förtroende för den utstakade vägen.

Att regionledningen går i klinch med ledarsidan huruvida risktillägget är orättvist är också slående. Vi känner oss inte förfördelade. Men det gör exempelvis servicepersonalen på infektionskliniken vid Ryhov som arbetar patientnära. De känner sig inte sedda, och menar att deras arbete inte värderas och att ledningen inte förstår hur pandemin påverkat dem.

Samma sak hörs från grupp efter grupp som osynliggörs, nu senast från sjuksköterskorna och Vårdförbundet (22/7) som menar att deras åsikter konsekvent åsidosatts medan läkarna får ledningens öra när 25 stycken vid Ryhov höjer rösten i den omdebatterade debattartikeln (15/7).

Ydman och Bojestig nämner ingenting om hur beredskapen för hösten ser ut, ingenting om den skenande vårdskulden, ingenting om den kalla hand som personalen menar sig ha fått som svar på frågor och oro.

De 45 skadeståndsanspråk som riktats mot regionen för hanteringen av semestern är bara början på resan mot ett mer demokratiskt, öppet och inkännande ledarskap för länets vårdpersonal.

Ledarredaktionen