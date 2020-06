Bra tryck på Vandalorums sommarlovskul

Nytryckta alster i vackra mönster och starka färger vajar i vinden där de hänger på tork i parken framför Vandalorums huvudentré.

Det hela handlar om Vandalorums aktivitet sommarlovskul, som pågått under under tre dagar i början på veckan. När tidningen gör ett besök under tisdagseftermiddagen är ett 15-tal barn i full gång med att prova på växttryck i olika tekniker.

Ida Olsson som är konstpedagog på Vandalorum berättar att barnen först får titta på och inspireras av utställningen med systrarna Jobs. De båda systrarna skapade keramik och mönster för textil, där den svenska floran slingrar sig över fat, kakelplattor och handtryckta tyger.

– Men vi trycker även på vanliga pappersark. Exempelvis kan man använda sig av potatis som man skär ut mönster i, doppar i färg och sedan trycker på pappret.

Tyra Svensson som är en av deltagarna testade ett lite udda grepp. Hon hällde nämligen ut färg över hela tyget och klev sedan runt på det.

– Jag kanske hänger upp den på väggen, den blev ju faktiskt finare än vad jag trott, säger hon och skrattar.

Ska du bli konstnär när du blir stor?

– Kanske det, men egentligen tycker jag nog att det är ännu roligare att jobba med film och liknande, säger hon.

Nu börjar linorna som är uppspända mellan träden bli fulla av konstverk. Lupinblommor, lönnlöv, klöver och fjädrar som är plockade från ängen intill pryder de olika verken som ska torka en stund.

Plötsligt blir det tyst och stilla. Det är nämligen dags för en kort fikapaus innan de sista alstren ska göras klara.

På onsdagen fortsätter sedan Vandalorums sommarlovskul. Då handlar det om att först titta på utställningen Fenduc av konstnären Eric van Hove. Sedan är det bara att sätta igång och bygga stora objekt i olika material.