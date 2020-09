Bostadsmarknaden i Vaggeryd glödhet – nu expanderar mäklarna: ”Många spännande projekt på gång”

För sju år sedan fick Bodil Mattsson sin mäklarlicens och sedan dess har hon jobbat för Fastighetsbyrån i Vaggeryd. Då som anställd.

– Men jag har en liten entreprenör i mig och gillar att klara mig själv. När klädbutiken Selmas lokaler blev lediga, så väcktes lusten att dra i gång något eget. Samtidigt hade gänget på Husman Hagberg nyanställt och då får man ju kavla upp skjortärmarna. Man kan inte bara sitta och titta på, säger Bodil Mattsson.

Sedan i våras är hon franchisetagare för Mäklarhuset i Värnamo, vilket innebär att hon driver verksamheten i Vaggeryd i eget företag, men under Mäklarhusets paraply.

Etableringen har slagit väl ut. Nyproduktionen på Västra strand i Vaggeryd har fört med sig ett tiotal säljuppdrag under sommaren. Dessutom har den corona-drivna renoveringsfebern inneburit många värderingsjobb för bankernas räkning. Därför väljer Bodil att nyanställa – och hon satsar på ett säkert kort.

Dottern Sofia Abrahamsson började jobbet som mäklarassistent vid månadsskiftet. Sofia kommer att hjälpa till med administrationen och styling av objekten.

– Vi kommer också att ta in inredningsdetaljer och kombinera mäkleri och butik, något som är ganska vanligt på mäklarkontor i de större städerna. Tanken är att göra butiken till en mötesplats. Även om man inte vill sälja sin bostad just nu, så kan man komma in och titta på fina saker och prata en stund, förklarar Sofia.

I dag finns det två mäklarfirmor i Vaggeryd som båda satsar på tillväxt, men Bodil Mattsson är inte rädd för överetablering.

– Marknaden i Vaggeryds kommun är stark. Affärerna räcker för båda och det är faktiskt sällan som vi konkurrerar om uppdrag.

Vaggeryds kommun är fortsatt attraktiv, menar hon.

– Kommunen har gjort ett bra jobb och utvecklat bostadsområden parallellt med skola och barnomsorg. De 28 tomter som släpptes på Västra strand i våras sålde slut på några dagar. I Vaggeryd kan du få en tomt på cirka 1 000 kvadratmeter för omkring 250 000 kronor exklusive vatten och avlopp. I Jönköping får du betala tre miljoner. Där står det 1 000 personer i tomtkö och man släppte ett tiotal tomter förra året.

Nu laddar Bodil och Sofia för nya projekt.

– Vi väntar med spänning på att byggnationen ska starta på Östra strand i Vaggeryd. Vi kommer också att vara med och sälja de bostadsrätter som ska byggas vid före detta Handelsträdgården. För första gången är det också på gång nya bostadsrätter i Skillingaryd, säger Bodil.

Men även kransorterna är heta.

– Hok växer så det knakar och många är väldigt nöjda med satsningarna på skola och förskola där. I Byarum håller en privat fastighetsägare på att ta fram tomter, det kan också bli spännande, menar Sofia.

Lycklig den som äger en bostad i Vaggeryds kommun alltså. Men den prisstatistik som kom i veckan tycker Bodil Mattsson ändå ska tas med en nypa salt. De sista tre månaderna har villapriserna i Vaggeryd stigit med 19 procent, att jämföras med länsuppgången på sju procent:

– Det är sommarens många försäljningar av dyrare, nybyggda villor på Västra strand som har dragit upp priserna. Men det är lite missvisande. På årsbasis kommer vi inte att hamna där. Medelpriset för en villa i Vaggeryds kommun ligger i dag på 1,6-1,7 miljoner att jämföras med 2,4 miljoner i Jönköping. Det är ju väldigt bra det också.