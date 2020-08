Besparingarna gav effekt - sen kom coronan

Om några veckor lämnar Annika Andersson över stafettpinnen som chef över socialförvaltningen till Malin Johansson. Och Andersson kan konstatera att det för hennes vidkommande blev en rivstart, med uppdraget att spara in totalt 50 årsarbetare inom den förlusttyngda förvaltningen.

– Det har varit intensivt från första dagen, men socialförvaltningen har varit en väldigt bra arbetsplats.

– Jag hade en uppgift, att anpassa medlen till situationen, och har hållit den linjen hela tiden. Nu kan vi se att besparingarna som gjordes har gett en effekt på ungefär 20 miljoner kronor, och om inte coronan kommit hade vi nästan varit i balans nu, säger Annika Andersson.

Coronapandemin har sedan sopat bort den inhämtade besparingen för socialförvaltningens del.

– Det har ju dragit iväg på alla håll, och vi hoppas att staten kommer att bidra med en del. Men det handlar om kostnader på 20-25 miljoner kronor, och materialkostnaderna uppgår till runt fem miljoner kronor, säger Annika Andersson.

En stor del av kostnaderna till följd av coronan handlar också om de vårdsituationer där en person med misstänkta symtom under en tid på grund av smittoriskerna måste vårdas enskilt av samma personalgrupp på tre personer. På boendena i kommunen har det handlat om 150 sådana ärenden. Något som kan ställas i relation till det låga antal som sedan har visat sig vara smittade.

När Annika Andersson nu lämnar över är hon själv nöjd med sin egen insats.

– Jag har gett politikerna underlag för att fatta de beslut man behöver göra. Det roligaste har varit att få med sig personalen och att vi trots besparingarna håller måttet i kvaliteten och brukaren alltid kommer i första rummet.

Men skarp kritik har ju framförts, inte minst från Kommunal, om att personalen sedan länge går på knäna och att situationen nu blivit ännu värre?

– De har rätt i att folk går på knäna, och det beror ju samtidigt på att personalen hela tiden sätter brukaren i första rummet. Det har blivit tuffare, men vi kan öka bemanningen i äldreomsorgen när vi har mer pengar och politiken tar de besluten. Men det blir svårt så länge pengarna går till tomma boendeplatser. Det har kommunen inte råd med, säger Annika Andersson.

Frågan om de tomma platserna – just nu ett 30-tal plus nästan lika många som sedan tidigare ligger i malpåse – har diskuterats under våren och lär komma upp på agendan igen när socialnämnden håller höstens första sammanträde den 8 september. Tidigare i år blev också höga kostnader för platserna på det externa LSS-boendet Solbacken kända. Det innebär att nämnden måste spara in tio miljoner kronor, och att besparingen av allt att döma läggs på äldreomsorgen.

Som tidningen tidigare berättat går socialchef Annika Andersson vidare till en projekttjänst i kommunen, med uppdraget att ta fram förslag på en ny förvaltningsorganisation.