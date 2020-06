Begravning Evert Eberstål

Begravningsgudstjänst har ägt rum i N. Hestra kyrka för Evert Eberstål som avled den 21 maj i en ålder av 96 år. Tjänstgörande organist var Karl Bolmvall och musiken som spelades var Air/J. S. Bach och Bridge over troubled water/P. Simon. Solist Karl-Johan Gollnik spelade och sjöng, May way/ C. Francois/J. Reveaux, Änglamark/E. Taube, och Jag och min far/O. Ljungström. Psalmerna som sjöngs var 190 Bred dina vida vingar och 249 Blott en dag. Officiant var Maria Widermark som förrättade akten och som i sitt grifteord talade fina minnesord över Everts liv samt läste Psalm 23 " Herren är min herde, mig skall inget fattas..".

Vid den blomstersmyckade graven tog barnen Kjell, Ingemar och Karin med familjer ett stilla avsked. Maria lyste frid över Everts vilorum och akten avslutades med att psalm 297 Härlig är jorden sjöngs. Förutom vackra blommor så hedrades Everts minne med gåvor till Hestra SSK.