Båramoföretag ordnar långtidsparkering för långtradare: ”Bygger på att de inte kommer för tidigt”

Av logistikföretagen på Båramo är det i dagsläget främst Power som får leveranser från många håll. Ofta körs de av chaufförer och bolag från östra eller södra Europa, som sällan har ekonomi för att stå och vänta på exempelvis betalparkeringen på Hyltena – Security Park Sweden. Väntan kan bero på glapp mellan leverans- och hämtningstider, så kallade slot:ar, eller så har chaufförerna på grund av färjetider eller annat helt enkelt kommit för tidigt.

Lastbilarna parkeras längs vägar och gator, på motorvägs-på- och avfarter eller vid bensinmackar som har ytor att upplåta. Nyligen bötfälldes en turkisk chaufför som parkerat vid E4:an söder om Skillingaryd. Förutom att uppställningarna innebär en risk för chaufförerna i form av böter och stölder ur lastbilarna, leder ”friparkeringen”, i avsaknad av papperskorgar och toaletter, till nedskräpning.

I mars kom ett medborgarförslag till Vaggeryds kommun om att bygga en långtidsparkering på Båramo. Så här skriver förslagsställaren: ”Parkeringen var från början markerad med 10 minuter för att komma in på Power men det är nu en camping över helger och långhelger. På vintern sitter personer vid gemensam brasa, bredvid gör de sina behov vid allmän väg. Skräpet lämnas kvar”.

Förslaget är att ställa i ordning en parkering med dusch, toalett, papperskorgar och möjlighet att sitta vid bord – ”för de som firar storhelger i sin lastbil”.

Men, skriver tekniska förvaltningen i ett förslag till svar; skattemedel för kärnverksamheter kan inte användas till någonting som är till förmån för näringslivets transporter. Istället bör varuägare som utför transporter påverka transportbranschen att ta sitt ansvar.

Men frågan kan vara på väg att lösa sig av sig själv.

– I samband med att vi bygger ut vår anläggning, bygger vi även om in- och utlastningen. Samtidigt passar vi även på att bygga uppställningsplatser för långväga bilar, med möjlighet för chaufförerna att duscha och gå på toaletten även nattetid, berättar platschefen Ulrika Onselius.

Anläggningen har byggts ut med en incheckningskiosk som snart kommer att vara i drift.

– Där får förarna, som redan har fått en slot-tid, ange ett referensnummer och om allt stämmer blir de insläppta och hänvisade till en port. Inleveranser ska i fortsättningen ske på järnvägssidan, medan utleveranserna sker på andra sidan, den västra, berättar Ulrika.

Efter att inbrott har gjorts, bland annat med hjälp av stulna hjullastare, har Power förstärkt sina lastportar. Bolaget har även ordnat med såväl övervakningskameror som väktare.

Mycket av det som händer nu sker efter de diskussioner där såväl polisen, som räddningstjänsten och företrädare för områdets olika logistikföretag har medverkat. I dessa samtal har även PGF, som är verksamma på Båramoterminalen, medverkat.

– Det är samtal som sköts på framtiden när pandemin slog till i mars 2020, säger Peter Rostedt på PGF, som är huvudansvarig för Båramoterminalen.

Terminalen har annars inte samma flöde av utländska långtradare som Power, utan har bara omlastning av containers från Göteborgs hamn för distribution och mottagning till och från kunder i trakten.

– Det blir ändå en del chaufförer som blir stående. För dem har vi såväl dusch som toalett och tvättmaskin.

På Svensk åkeriförening ser man att problemet med toaletter har accelererat under coronapandemin. Många kunder och terminaler är rädda för att få in smitta utifrån och har stängt igen sina toaletter. Branschorganisationen föreslår att man ställer ut Bajamajor, avsätter en av toaletterna för utomstående leverantörer eller sätter in extra städning av de ordinarie toaletterna.