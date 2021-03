Åtta av tio coronasjuka på sjukhusen har haft BMI över 30: ”Fetma är en riskfaktor”

Att fetma är en riskfaktor för att bli allvarligt sjuk i covid-19 har tidigare lyfts fram av Socialstyrelsen. Men då har det handlat om personer som har ett BMI över 40 som har en ökad risk att hamna på sjukhus. I Region Jönköpings län tycker man sig se fler som hamnar på sjukhus som även har ett BMI över 30.

Så var det i alla fall i söndags när Jesper Svefors gjorde en snabb koll hur det såg ut bland patienterna på covidavdelningarna på Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö. Han konstaterade då att en allt större andel av patienterna som hamnar på sjukhus nu är yngre.

– I söndags var 40 procent av patienterna på dessa avdelningar yngre än 50 år. Och av dessa hade 80 procent ett BMI över 30. En del patienter hade kanske andra besvär också, som exempelvis diabetes eller sömnapné-syndrom. Men det förekommer också att det inte handlar om några andra kända riskfaktorer. Men hos framför allt 80-talisterna ser man att högt BMI är något som tydligt utmärker sig, säger Jesper Svefors.

Han berättar att regionen under hela pandemin sett att många av de inneliggande på sjukhus för covid-19 just har ett högt BMI. Detta uppges ha märkts av ännu tidigare nu när fler yngre lagts in på sjukhus. Hög ålder är nämligen också en känd riskfaktor, och tidigare var de inneliggande patienterna lite äldre.

– Högt BMI bland patienterna har både märkts av hos oss, men också på Iva. Det är inte helt klarlagt varför just fetma påverkar så mycket. En del studier har visat att det finns receptorer, mottagare, för coronaviruset i fettvävnaden och att det leder till en kraftig inflammation som kan göra det svårt att andas. Om man då har en stor mängd bukfett så svarar kroppen med en kraftig inflammation, förklarar Jesper Svefors.

Hur orolig ska den som har ett högt BMI vara om man får covid-19?

– Jag tycker inte att man ska vara orolig, men man bör vara observant. Man ska förstås följa restriktionerna och göra vad man kan för att förhindra att man blir sjuk. Om man får symptom bör man ta ett prov för att bekräfta att det är covid-19, säger Jesper Svefors.

Vårdcentralerna har sedan extra koll på personer som har en riskfaktor för att bli allvarligt sjuk i covid. Vid ett positivt test av en riskpatient kommer premiärvården att hålla lite extra koll på patienten och följa upp det positiva provet genom att exempelvis ringa upp patienten och fråga hur hen mår.

– Om patienten har långdragen feber i exempelvis fem dagar så är det en riskfaktor i sig. Då kan patienten få komma för att kolla pulsen och syremättnaden. Om man då upptäcker att patienten försämrats kan man behöva skicka patienten till sjukhus, berättar Jesper Svefors.

Det är viktigt att få in patienterna tidigt om de märker av en försämring.

Han tycker att det är bra att premiärvården håller koll på riskpatienterna om de får covid-19. Förutom högt BMI kan det handla om patienter med hög ålder, hjärtsvikt och diabetes. Även personer som inte har svenska som förstaspråk kan primärvården följa upp då de exempelvis kan ha det lite svårare med kommunikationen.

– Det finns en lista man följer för att upptäcka riskpatienterna. Det är något som vi har lärt oss efterhand. Det är viktigt att få in patienterna tidigt om de märker av en försämring. Det gör att de kan få behandling i tid, säger Jesper Svefors.

Från november-december märkte sjukvården att många covidpatienter sökte vård i ett sent skede, vilket kunde göra att de direkt hamnade på Iva. Jesper Svefors uppger att invånarna blivit bättre på att höra av sig i tid, men att det fortfarande förekommer att patienter kontaktar vården när de är mycket svårt sjuka.