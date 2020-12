Att Gud föds som människa är ingen gullig handling, inte julkortssöt – den är blodig.

Jesus föddes i ett ockuperat land, han föddes som en av de fattiga och blev ganska snart en av världens miljoner flyktingbarn. Han fick fly från maktens män i hans eget land som ville döda honom och söka skydd i Egypten.

Jag har under de senaste åren fått en ganska djup insikt i svenskt migrationsarbete. Tyvärr har mycket av det jag sett skrämt mig. Att som flykting komma till Sverige och söka uppehållstillstånd är som att lägga sitt liv i en tombola; Har du tur får du en handläggare som lyssnar på dig och kan föra fram ditt ärende till beslutsgruppen; har du tur har det inte kommit nya populistiska politiska direktiv som ytterligare begränsar dina möjligheter; har du tur får du ett juridiskt biträde som kan skriva dina handlingar på ett vettigt sätt; har du tur kommer du från ett land som har en fungerande administration så att svenska myndigheter tror på dina dokument; har du tur har du själv så mycket kunskap om detaljerna i migrationsverkets manualer att du säger rätt ord och använder din korta intervjutid för att tala om det som migrationsverkets handböcker säger är farligt i ditt land och inte det som kanske skrämmer dig mest… om du har tur.

Många har inte den turen. Många får därför söka sig till en skuggtillvaro som är förnedrande och destruktiv – gömd någonstans i Europa. Man finner ändå det bättre än att utsättas för hemlandets terror.

- Äh, de har bara kommit för att njuta av vårt välfärdssystem, säger några hjärtlösa.

Men i skuggtillvaron finns inget välfärdssystem – där finns ingen framtid. De har ingen annanstans att ta vägen, deras liv passar inte in i den svenska administrationens allt hjärtlösare byråkrati. Jesus säger ju om sig själv: människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.

Julen handlar om hur Gud kommer för att dela allt i våra liv. Hans djupaste ärende är att bringa hopp till de som är utanförsatta: kvinnor, flyktingar, sjuka, ensamma… Han kommer till dem som denna världen räknar som ”de minsta” för att revolutionera vår tillvaro; De första skall bli de sista och den minste den störste.

Julen är inte en mysig familjetradition, inte tända ljus och vackra sånger… den är en revolution mot all orättfärdighet, all inhumanitet, mot all förnedring. Gud själv träder in i världen som den minste av oss…det är stort… det ger hopp.

En god och välsignad fortsättning på julens revolution – och ett godare 2021 önskar jag er alla!