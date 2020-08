Andreas är shufu i Tokyo – bloggar om livet som hemmaman

Andreas, 45 år, fann kärleken i Japan för knappt tre år sedan efter ett besök hos sin bror som finns i samma stad. Nu bor han i en etta i Tokyo med frun Suma och tre månader gamla Neo. Sedan ett knappt år tillbaka skriver han sina reflektioner på bloggen shufustories.com.

– Shufu betyder hemmafru eller hemmaman och det är jag nu kan man säga. Nästan alltid är det i Japan mamman som tar hand om barnet, ofta med hjälp av sina föräldrar.

När Suma och Andreas träffade den japanska sjukvården under graviditeten talade personalen främst till Suma:

– "Kan han hjälpa till med tvätt, disk och matlagning?" frågade de henne. Det är tydligt att av mannen förväntas ingenting.

Men för Andreas blev det naturligt att vara hemmapappa – dels för att han gärna vill, dels för att han ännu inte kan japanska.

Tidigare har han jobbat med ord och bild – och skrivandet och fotografin håller han igång med bloggen.

– Det är ett roligt sätt att få ut min kreativitet och det finns mycket spännande att berätta om.

I senaste inlägget tar han upp hissåkandet i Tokyo, ett nödvändigt ont i en storstad. De är, precis som tunnelbanevagnarna, ofta trånga. När Andreas nyligen med Neo i barnvagnen skulle ta en hiss på tredje våningen inför ett besök till livsmedelsbutiken höll hissen på att bli en återvändsgränd.

"The normal curtesy and kindness I meet everywhere else appears to be thrown out the window... //..standing with a stroller in front of the priority elevator with signs saying it is meant for strollers and wheel chairs, I might as well have been invisible", skriver han.

Hissar kom och öppnade sig, men ingen ville gå av och lämna plats till de två, men efter lång väntan kom en tom hiss.

– Men jag känner mig väldigt hemma i Tokyo. Det finns många olikheter jämfört med Sverige, framför allt i arbetslivet där många jobbar kvällar och helger med mycket lite semester. Men temperamentet hos många här är likt hemma. Japaner är lugna och tillbakadragna, fast ändå välkomnande.

Andreas egna bloggtexter har också ett nästan poetiskt, mjukt lugn i sig med reflektioner kring beteende, språk (till exempel milk station, baby car) och sådant som rör sig under ytan – utanför det mest uppenbara.

– Jag har svårt för snabba twittermeddelanden. Min fru tycker också att jag reflekterar mycket. När jag stannar upp och tar fram kameran under en promenad tänker hon "vad har du sett nu?" och sedan när hon läser bloggen så förstår hon...

Suma arbetar som designer och de båda har haft en utställning tillsammans i Tokyo.

Något som de – tråkigt nog – inte fick uppleva ihop var när Neo föddes.

– På grund av corona fick jag inte komma på besök mer än en gång på sjukhuset – en eftermiddag efter fem-sex dagar, så det var ett antiklimax.

Nu har Andreas mycket tid med sin son, och han upplever samma vardagsutmaningar som många andra föräldrar – fast med ett annat perspektiv.

Hur var det med senaka suitchi, vad innebär det ?

– Det handlar om att bebisar somnar när man går runt med dem, men när de lyfts ner i sängen vaknar de eftersom de har en on/off-knapp på ryggen.

Antalet läsare på bloggen vet han inte, men ser gärna att de blir fler.

– Det är troligen inget särskilt stort antal. Jag är dålig på marknadsföring men hoppas att några nyfikna hittar hit nu!

Visst finns det ett stort Japanintresse i Sverige?

– Ja, och det finns ett stort Sverigeintresse i Japan. Många japaner gillar att köpa många svenska varor, inte bara Ikea. Jag får många frågor av vänner här, så det är kul, säger Andreas som hoppas att coronapandemin snart lättar så att han kan åka till Sverige med sin familj så hans föräldrar får träffa Neo.

Fakta: Utdrag från bloggen

”It did not take many weeks until my wife started to hold our baby’s legs and with twinkling eyes call them bonresu hamu, boneless ham – that extra baby flesh that sort of outgrows the baby. That made me start to think of those metal cans with conserved meat that is popular for emergency use, and that image I was not so fond of, so now every time my wife says bonresu hamu I like to think of our little baby as a little sumo wrestler instead, and hope that he will be interested in the Japanese martial arts when he grows up, and maybe in a few years he wants to join me in the dojo for karate practice.”