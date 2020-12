Anderstorps SK:s bortamöte mot AIK ställdes in

Mötet med AIK var ASK:s sista innan jul- och nyårsuppehållet. ASK spelar nästa gång i januari. Anledningen till att matchen mot AIK skjuts på framtiden är att spelare i AIK testat positivt för covid-19.

”Under veckan har herrlaget förberett sig för lördagens bortamatch mot AIK. Träningarna under torsdag och fredag har varit riktigt bra och energirika och allt har sett bra ut. Innan dagens träningar gjordes Corona-tester på samtliga spelare och ledare och alla resultaten blev negativa (dvs inga Coronafall). Men med minuter kvar av träningen kom beskedet från Solna att AIK hade flera positiva svar på sina tester. Och på grund av detta lämnas det inga andra alternativ än att ställa in lördagens match. Matchen kommer att får ett nytt datum och spelas under senare tillfälle under våren”, skriver Anderstorps SK på sin webbplats.