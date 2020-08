Amerikansk konstfilosof besöker hyllad bi-utställning

Den amerikanska konstfilosofen Sue Spaid besöker Eksjö för en föreläsning om konstnärlig och biologisk mångfald.

– Sue Spaid har studerat och själv ordnat konstutställningar under många år och är speciellt inriktad på konst som rör miljöfrågor, så kallad Eco Art. Hon har särskilt studerat konstnärer som gör olika bi-projektet och det är ju just det som vi har på utställningen nu, säger Pia Löfgren, chef för Eksjö museum.

Konstutställningen APOIDEA visades först i Nässjö och har nu flyttat till Eksjö. Sex framstående svenska samtidskonstnärer medverkar med verk som på olika sätt handlar om bin. Konstnärerna som medverkar är Cecilia Edefalk, Anx Kupiainen, Håkan Rehnberg, Erik Sjödin och Ulrika Sparre.

Sue Spaid besöker Eksjö i samband med ett Sverigebesök, men också för att Ulrika Sparre är en av de konstnärer som hon har följt i sin forskning för att se hur verken tas emot av publiken.

Den amerikanska filosofen har arbetat som konstkritiker, museichef och curator i 35 år. I år släpps hennes femte bok ”The Phylosophy of Curational Practice - Between Work and Art”.

Föreläsningen "Be biodiverse" hålls på museet den 2 september kl. 18. Språket är engelska.