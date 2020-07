Ahlins speedwaykrönika: Det här imponerade på mig under lagcupen

Speedwaysäsongen 2020 rullade igång i fredags eftermiddag. Efter en vår som har känts väldigt lång mullrar det av motorer igen. Högsta svenska serien startar 11 augusti, om lite drygt en månad alltså, men under fredagen inleddes säsongen med det första kvalet i årets lagcup i Vetlanda. Två kval avgjordes under fredagen, men tidigt lördag morgon meddelade Vetlandas Mikael Wirebrand att det var färdigkört för den här gången.

Corona har ställt in det mesta under våren och sommaren men under lördagen var det regntunga skyar som gjorde att det inte gick att köra i Vetlanda. På något sätt kändes det skönt att det var just vädret som satte stopp och att det inte berodde på något annat den här märkliga säsongen. Även om det naturligtvis var snopet att det inte blev något alls på lördagen.

Värnamo Nyheter var på plats och sände lagcupen tillsammans med Hall Medias övriga titlar. Sändningen gick även på tidningar som Nerikes Allehanda, Norrtelje Tidning, Avesta Tidning och Dala Demokraten. Det går alldeles utmärkt att gå in på VN.se och se sändningen i repris.

Under fredagseftermiddagen tog sig Lejonen vidare till A–final tillsammans med Griparna, som var lagcupens enda allsvenska klubb. Lejonen kom till start med Mathias Thörnblom, Maksymilian Bogdanowicz, William Björling och Casper Henriksson. Thörnblom tog sitt ansvar som ledare och visade att han var en av lagcupens allra främsta förare. Maksymilian Bogdanowicz åkte fort och verkar vara i gott slag. Och både Björling och Henriksson kommer troligtvis att få chansen under säsongen i Lejonens elitlag.

Det såg bra ut – sedan gör kanske glädjen över att få se speedway igen att jag är extra positiv i mina omdömen. Man ska också komma ihåg att lagcupen är en träningsturnering och kvaliteten på förarna är skiftande.

Anders Fröjd, Lejonens sportchef och lagledare, kunde under helgen också berätta en glädjande nyhet att duktige Robert Lambert kommer att finnas tillgänglig när serien drar igång i augusti. Det känns som Fröjd och Mikael Holmstrand är på väg att snickra ihop ett intressant lag med lovande svenska förare som förhoppningsvis kommer att kryddas med intressanta utländska förare.

Men Lejonen i all ära – det var Vetlanda som imponerade mest under fredagen. Och hade inte finalen regnat bort så hade Vetlanda med största säkerhet vunnit hela lagcupen. Vetlanda skulle i A–finalen ha mött Lejonen, Indianerna och allsvenska Griparna. Hemmaklubbens Victor Palovaara, Filip Hjelmland och Alexander Woentin hade en väldig fart på sina grejer. Palovaara nästan flög fram längs Vetlandaovalen. En åkning som fick mig att tänka på när Janusz Kolodziej var som bäst i Vetlandavästen för tiotalet år sedan.

Närmast kommer det att köras kval till individuella SM på tisdag i Avesta, men i övrigt är det ganska tomt i kalendern fram till starten av Bauhausligan – tidigare elitserien – den 11 augusti. Allsvenskan kommer troligen inte att komma igång, men division 1 kommer att rulla på.

Lejonens Maksymilian Bogdanowicz finns med i tisdagens SM–kval och Casper Henriksson är reserv. Mathias Thörnblom är direktkvalificerad till finalen av individuella SM som avgörs den 23 juli i Målilla. Bogdanowicz och Thörnblom verkar redan ha hittat formen och det ska bli intressant att se vad de kan leverera under SM.

Vi ska heller inte glömma att EM–serien startar den här helgen i polska Torun. Och där har Lejonen med Kacper Woryna, som för övrigt har gått med på att köra på hälften av ersättningen som Lejonen kommer att betala under säsongen, Timo Lahti, Robert Lambert, och Krzysztof Kasprzak.

Och apropå väder och regn. Vi får verkligen hoppas att det är uppehåll mellan den 11 augusti och 15 september. Under den perioden ska nämligen hela Bauhausligan avgöras. Efter det väntar slutspel.

Visst är det härligt att speedwaysäsongen har startat!