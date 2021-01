Ahlin: ”Välkommen 2021 - det här kommer bli ett bättre år”

2020 är äntligen förbi. När detta skrivs, på nyårsdagen 2021, verkar det som det är ett annat ljus ute. Liksom klarare och vackrare. Möjligen inbillar jag mig det till viss del, bara för att jag så gärna vill ha en nystart när vi nu skriver 2021 i almanackan. Men visst kommer 2021 att bli ett klart bättre år. Vi får ge det lite tid till, det har precis börjat vaccineras mot covid-19, men snart kommer himlen att börja spricka upp.

Och vi har verkligen mycket roligt att se fram emot! IFK Värnamo kommer om några månader kliva in i superettan. Det kommer att bli fotbollsfester på Finnvedsvallen igen. Äntligen! Och kanske kommer det tillåtas publik på matcherna? Inte alls omöjligt. Utan publik är idrotten inte alls sig lik. Under 2020 kändes det som jag såg en mängd träningsmatcher. Det var seriematcher, och gällde poäng och placeringar, men det var oerhört svårt att tagga till. Publiken är enormt viktig för all liveidrott. Nästan avgörande. Utan publiken är idrotten fattig.

Jag tror IFK Värnamo kommer att göra en bra. säsong. IFK Värnamo har inte kommit till andradivisionen för att bli ett lag som bara kommer att kämpa om ett nytt kontrakt. Jag tror IFK Värnamo redan nu är moget att knipa en mittenplacering. Att Jonas Thern finns kvar kring laget är enormt viktigt. Vad den nye huvudtränaren, Robin Asterhed, går för vet jag inte. Men han känns ung och spännande. Jag hoppas IFK Värnamo kommer fortsätta att spela en bra fotboll även i superettan. Lejonen då? Mycket spännande även 2021 säger jag. Jag trodde på ett SM-guld redan i år men möjligen kan det trilla in guldmedaljer framåt höstkanten i år i stället. Anders Fröjd och Mikael Holmstrand byggde redan under det gångna året ett intressant lag och mycket talar för att Lejonens 2021 kommer att bli minst lika spännande.

Jag brukar ofta komma in på IFK Värnamo och Lejonen när jag skriver mina krönikor. Men det beror på att det är våra största lag och de som tilldrar sig mest intresse. Men sporten inom Värnamo Nyheters bevakningsområde innehåller mycket mer än så. Det finns mängder av duktiga idrottare och ledare runt om i klubbarna. Jag tänker bland annat på Värnamobygdens Ryttarförening och Värnamo Simsällskap. Vi har dessutom många individuellt skickliga idrottare som sätter avtryck. De ska vi uppmärksamma under året här i tidningen.

Som sagt; välkommen 2021. Nu kommer livet tillbaka - och det ska bli härligt att få vara med på resan här i spalterna.