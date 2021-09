Abba tillbaka på brittiska topplistan – efter 40 år

"I still have faith in you" rankas högre eftersom den sålts i fler fysiska exemplar, men "Don't shut me down" blev den mest nedladdade låten i Storbritannien den här veckan. Båda låtarna uppges har strömmats i Abbas "andra hemland" 500 000 gånger.

Om Abba klättrar ytterligare på listan återstår att se, då fler lyssningssiffror släpps nästa fredag. Det här är Abbas första låtar på den brittiska singellistan sedan "One of us" i december 1981.

Albumet "Voyage", med tio ny låtar, släpps 5 november och konserter i London med "abbatarerna", digitala avatarer av de fyra medlemmarna, planeras till maj nästa år.

LÄS MER: Teiffel minns tillbaka: Så var första intervjun med Agnetha Fältskog • ”Det var hennes hemligaste dröm”

LÄS MER: Abba släpper album med tio nya låtar: ”Det var som att ingen tid gått alls”