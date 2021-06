14 tips på kriminellt rys och mys – vi listar brottslig sommarläsning

Bättre än så här blir det knappast

Flicka A

Abigail Dean

Översättning: Christina Mansicka

Forum

Låt mig säga det först som sist: Om ni bara tänker läsa en spänningsroman i år så måste det bli denna. "Flicka A" är bland det bästa jag har läst på många år. En roman med många bottnar, en fascinerande och skrämmande berättelse som skulle kunna vara hämtad ur verkligheten. Ni minns säkert nyheten om den svenska familj där föräldrarna höll sina barn instängda.

Flicka A heter Lex Gracie (egentligen Alexandra). Hon är en framgångsrik jurist men har en mycket trasig bakgrund. Hon växte upp i en familj som hade det ganska knapert. Pappan var religiös och till att börja med en ganska bra förälder. Men med tiden blir situationen för de många syskonen värre och värre. Pappan blir religiös fanatiker, försöker starta en egen församling utan direkt framgång. Han straffar barnen med att inte få äta, han börjar binda fast dem i deras sängar. En dag lyckas Flicka A rymma och kalla på hjälp.

Detta får vi veta genom Lex Gracies minnen som kommer upp till ytan när mamman till barnen dör i fängelset där hon satt på livstid för brotten mot barnen. Lex får i uppdrag att kontakta sina syskon som spreds ut i olika adoptivfamiljer. Det gäller att bestämma vad som ska göras med deras hem, detta skräckens hus.

Det är svårt att sluta läsa. Jag vill hela tiden komma vidare och få veta vad som egentligen hände syskonen. Lex har sina minnen, men går de att lita på?

Och så finns en vändning i andra halvan som gör att jag som läsare blir alldeles ställd. Ni som har läst "Patient 67" av Dennis Lehane och minns ögonblicket då hela historien ställs på ända vet vad jag menar.

Bättre än så här blir det knappast. En imponerande debut av Abigail Dean.

Anders Wennberg

Klurigt och roligt när 70-plussare löser mord

Torsdagsmordklubben

Richard Osman - Ragna

Översättare: Ing-Britt Björklund

Albert Bonniers förlag

En riktigt rar deckare som gjort succé i Storbritannien och kallats ”räddaren av lockdown”. Den handlar om fyra 70-plussare som bor på ett lyxigt äldreboende på den engelska landsbygden.

På torsdagarna träffas de och ägnar sig åt att försöka lösa ouppklarade mord - därav namnet på boken, som blir lite otympligt när vi på svenskars vis skriver ihop det som på engelska heter The Thursday Murder Club.

När det inträffar ett par nya mord bestämmer sig de fyra seniorerna för att hitta mördaren. De tillgriper ovanliga metoder, och de utredande poliserna får se sig överkörda av den omnipotenta Elizabeth som under sina dryga 80 år på planeten samlat både kunskap och kontakter.

Boken är välskriven, klurig och rolig, men blir lite väl trivsam. Det går lite för mycket som på räls, även för en som gillar mys-och-rys-deckare.

Ragna Fahlander

Kusligt aktuellt om gängvåld

Linje 17 Ensamt vittne

Lisa Bjerre och Susan Casserfelt

Piratförlaget

Författarduon Bjerre Casserfelt (Höga kusten-serien) inleder en tänkt serie kallad Linje 17, kriminalromaner som utspelas i Bagarmossen i Stockholm. Den är kusligt aktuell eftersom det handlar om det som oftast kallas gängrelaterat våld.

Det börjar med att poliserna Lina Kruse och Jack Karlberg är först på plats i en lägenhet i ett miljonprogramsområde. Där ligger en ung kvinna ihjälskjuten. Där finns också 13-årige Eddie som är lillebror till en ökänd gängledare. Och där är också de tre personer som handlingen kretsar kring.

Effektivt berättar författarna historien genom att växla mellan Eddies, Linas och Jacks perspektiv. Jag gillar den här romanen, inte minst för att den är så aktuell och ibland känns rent dokumentär. Jag gillar också hur författarna bit för bit bygger sina karaktärer Lina och Jack. Det är helt enkelt en utmärkt inledning på en romanserie som kan bli mycket bra.

Anders Wennberg

Sträckläsning om mörka hemligheter

Var inte rädd för mörkret

Kristina Agnér

Albert Bonniers

Vilken säker och spännande debut – jag sträckläste historien om Alva som lämnar Stockholm med ett krossat hjärta för att röja upp i det gamla torpet hon ärvt efter sin mamma.

Väl på plats i mörkaste Småland får hon veta att modern inte dött en naturlig död, utan mördats i sitt växthus. Hennes död verkar hänga samman med mormoderns försvinnande för länge sedan.

Mötet mellan stadsbon och byborna är väl skildrat och intrigen trovärdig. Det blir riktigt kusligt när den mörkrädda Alva börjar söka sanningen i en trakt där det är glest mellan gatlyktorna och många bär på hemligheter. Någon står där ute i mörkret och tittar in i hennes upplysta kök.

Ragna Fahlander

Lovande debut om svek och mobbning

Återvändaren

Anders Sundkvist

Modernista

Polisen Erik Borg återvänder till hemstaden Luleå för att närvara vid begravningen av en nära vän. Han är en sympatisk bekantskap, en frånskild man i 40-årsåldern som konfronteras med obehagliga minnen från skoltiden när en gammal lärare ber om ett samtal.

Frågan är vad som egentligen hände sensommaren 1983 när Borgs 13-årige klasskompis hittades död i Luleälven. Det ansågs då att han tagit sitt eget liv. Men så är det förstås inte, annars vore ju det här ingen deckare.

Erik Borg inleder en enmansutredning, och upptäcker bland annat att tre av fem elever i skolans obs-klass är döda. Han minns också hur han själv svek dem som var utsatta, och anklagas själv av gamla klasskamrater för mobbning.

En lovande debutroman, ett spännande skolskildring, välvävd intrig och karaktärer som får dras med tillkortakommanden som är väldigt mänskliga.

Ragna Fahlander

Om skånsk adel och OS-ryttare

Ett hjärta i bitar

Elisabeth Andersson

Bokfabriken

Här finns alla ingredienser som bygger en bra deckare: Skånsk adel på slott, det vackra Österlen som skakas av ett mord på en världsberömd OS-ryttare, polisen Tina som gifter sig med en greve och flyttar till slottet, men som blir änka en kort tid efter bröllopet då hennes make hastigt avlider.

Men jag är inte nöjd med det jag precis har läst. Det blir aldrig särskilt spännande. Jag funderade mycket på vad som gör att jag inte grips av berättelsen och det lite trista svaret är att det helt enkelt inte är tillräckligt bra. "Ett hjärta i bitar" är den första i en tänkt serie kallad Österlenmorden. Jag får se om jag ger Elisabeth Andersson en chans till när nästa del kommer ut. Det kanske tar sig i nästa bok.

Anders Wennberg

Plus för vänlig humor och pussel

Morden på Österlen

Måns Nilsson, Anders De La Motte

Forum

Är Österlen det nya Gotland? Det kan man undra när två nya deckarserier dimper ner denna försommar, en recension av Elisabeth Anderssons debut finns här intill.

Här är det stjärnmäklaren Jessie Anderson som hittas mördad i samband med en husvisning. Den prydlige polisen Peter Vinston dras in i utredningen. Till sin hjälp får han Tove Esping, oerfaren men ambitiös och vaken. Kollegerna retar sig på varandra, men tål varandra allt bättre när jakten på sanningen drar igång.

Komikern Måns Nilsson skriver ihop med rutinerade De La Motte, och det blir väl så där – eller det blir precis vad man kan vänta sig när förebilden verkar vara Agatha Christie. Författarna lägger ett snillrikt pussel och Vinston avslöjar mördaren i en avslutande scen där alla är samlade, inte i biblioteket utan i ett visningshuset som orsakat stridigheter längs den fagra kustremsan. Snyggt pussel, plus för vänlig humor, trevligt, men inte så engagerande.

Ragna Fahlander

Äntligen en komplett serie

Okänt hot

Karin Slaughter

Harper Collins

Okänt hot kommer direkt på pocket och är den sjunde romanen i Karin Slaughters serie om Will Trent, polis vid den federala polisen i Atlanta, Georgia.

Trent jobbar under täckmantel som våldsam fånge för att spränga en knarkliga. Som enskild del av Trent-serien är den varken bättre eller sämre än övriga - en tempofylld thriller och en lång utvecklingsbåge från den föräldralöse Will på barnhemmet till agent Trent på GBI. Men det är framförallt pusselbiten som nu gör Slaughters serie komplett på svenska. Av någon anledning har dess delar getts ut slumpmässigt genom åren vilket gjort läsandet lätt förvirrat. Under vintern/våren har Vittne och misstänkt, Dolt i skuggorna och nu Okänt hot släppts på pocket i rask takt så för den som vill finns nu Will Trent komplett.

Klart läsvärt även om tio romaner i binge-läsning kan bli lite mastigt.

Per Åhlin

Läsvärt om kärv mekaniker

Anna Kuru

Norrskensnatten

Modernista

En vinter har i det närmaste passerat sedan allt började med kollegan Ingemars död. Allis har fått i terapi som inte gett så mycket men i vart fall hämtat sig så pass att hon är redo att söka ett nytt jobb. Bilmekaniker vill hon inte fortsätta som, men jobb på bilprovningen är ändå ett jobb inom samma område och som hon kan tänka sig.

Allis träffar Jonas men det är ingenting bestämt mellan dem så när Andreas kommer ny till bilprovningen börjar de umgås. Vad Allis inte vet är att Andreas har dolda avsikter och att det som hände Ingemar där i billyften kommer fortsätta att spöka.

När påsken kommer tar Allis sin farfars gamla ark och ger sig ut på isarna. Skidturer och pimpling är hennes sätt att komma ifrån mardrömmarna. En kväll hörs ett dån mellan fjällbranterna, ett oväder är på väg men inte bara det, en annan typ av bekymmer kommer också.

Anna Kuru fortsätter att i kärv stil berätta om bilmekanikern Allis som har svårt att knyta an till människor men som tycks han en ofantlig förmåga att locka till sig faror. Läsvärt.

Per Åhlin

Det stora har liksom redan hänt

Stefan Ahnhem

Den sista spiken

Forum

Ett antal trådar ska knytas samman. Fabian Risks privatliv rämnar och ändå kan han inte släppa den polis han har inom sig, istället för att hantera relationen med sina närmaste börjar han utreda för att få fram sanningen.

I Köpenhamn planerar hans kollega Dunja Hougaard för avslöjandet av sin tidigare chef Kim Sleizner. När en höjdare inom den danska säkerhetstjänsten hittas död tillsammans med en okänd kvinna i en bil på havsbotten börjar hjulen snurra snabbare - både för Fabin och för Dunja.

Den sista spiken är sjätte boken om Fabian Risk. Absolut läsvärd för den som följt med från början även om den har lite av epilog över sig, det stora har liksom redan hänt.

Per Åhlin

Mästerlig skildring av utsatta

De mindre döda

Denise Mina

Översättning: Boel Unnerstad

Modernista

Margo Dunlop går till adoptionsbyrån för att träffa en moster och på så sätt få veta mer om sin biologiska mor som hon aldrig känt. När hon omtumlad kommer därifrån letar hon inte längre efter en mor utan efter en mördare. Denise Mina är mästerlig i sin skildring av människor i samhällets utkant, såna som polisen kallar de mindre döda då deras liv inte var lika mycket värda som andras liv.

Margo Dunlop är läkare och tillhör de andra men när hon träffar sin moster Nikki får hon se en helt annan sida av livet. Nikki berättar inte bara att den biologiska mamman blivit mördad utan också att mördaren regelbundet skriver brev till henne och hotar henne. När Margo också får brev så är frågan vem som ska hitta vem först - mördaren eller Margo.

Denise Mina fortsätter att leverera på hög nivå.

Per Åhlin

Högt tempo och action

Olympia

Mons Kallentoft

Forum

Zack-serien rullar vidare. De tidigare delarna har Mons Kallentoft skrivit i par - de fyra första delarna med Markus Lutteman och de två senaste tillsammans med Anna Karolina - men nu kör han solo. Resultatet är ungefär detsamma - högt tempo med spektakulära actionpartier. Karaktären och stilen är satt, Kallentoft kör på i samma stil.

Två barn avrättas kallblodigt och en hittills okänd terrorgrupp tar på sig dådet. De dödade barnens föräldrar pressas på pengar, betala eller övriga barn i familjen går samma väg. Föräldrarna betalar men terroristerna slår ändå till och går raskt till nästa uppseendeväckande död. Zack Herry och hans kollegor kämpar febrilt för att identifiera terroristerna för att kunna förhindra nästa dåd. Terroristerna sätter in siktet på Olympia, ledare för ett av landets största koncerner - och Zack Herrys mamma.

Som tidigare ett högt tempo och bra driv men inte sommarens djupsinnigaste läsning.

Per Åhlin

En roman som lever kvar i minnet

Amerikansk jord

Jeanine Cummins

Översättare: Molle Kanmert Sjölander

Bazar förlag

Amerikansk jord är väl inte en deckare egentligen även om de brutala mexikanska knarkkartellerna är själva förutsättningen för romanen. I Acapulco går kartellen Los Jardinos till attack mot en journalist som närgånget granskat deras verksamhet. För att statuera exempel raderas reporterns hela släkt ut - sexton personer avrättas vid ett och samma tillfälle. Alla vet vilka som är skyldiga, alla tittar åt ett annat håll.

Vid attacken undkommer reporterns hustru Lydia och deras åttaåriga son Luca. De tar till flykt.

Målet är USA och de kan inte lita på någon - alla kan vara en del av kartellerna. De får ansluta till flyktingströmmarna från Honduras, El Salvador och övriga Centralamerika och gömma sig bland andra utsatta människor.

Amerikansk jord blir på samma gång en skrämmande inblick i det omänskliga lidande som knarket får med sig men också den gemenskap och generositet som människor kan visa i utsatta situationer. En bladvändare och en roman som lever kvar i minnet. En titt i vilket nyhetsmedium som helst visar att den dessutom är dagsaktuell, flyktingströmmen mot USA är större än någonsin och kartellernas makt är större än någonsin.

Per Åhlin

Död dyker upp - och försvinner

Svart sommar

M.W Craven

Modernista

En ung kvinna stapplar in polisstation långt ute i den brittiska ödemarken. Hon har tur, stationen är bemannad ett par timmar varje vecka och hon lyckades pricka in det precis. Hon identifierar sig som Elizabeth Keaton, en kvinna som har betraktats som död i sex år. Hennes far, den kände kocken Jared Keaton sitter fängslad för mordet. Washington Poe var den som utredde mordet och satte Keaton i fängelse - nu hamnar han i fel ände i en ny utredning. När Elizabeth försvinner på nytt handlar den utredningen om mord, Poe misstänks ha mördat henne för att dölja sitt misstag.

Washington Poe måste tillsammans med sin parhäst, den socialt taffliga men briljanta Tilly Bradshaw snabbt svara på frågan hur Elizabeth Keaton på samma gång kan vara både levande och död och vart den kvinna som stapplade in på polisstationen tagit vägen.

En god uppföljare till den prisade romanen Brännaren. Kompetent brittiskt krim.

Per Åhlin