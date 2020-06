10 filmer för sköna sommarkvällar – hur många har du sett?

1. Svensk komedi

Vi hade i alla fall tur med vädret (1980)

regi: Kjell Sundvall

Ingen lista över filmer om sommarsemester vore komplett utan denna svenska komediklassiker. Den har visats oräkneliga gånger i tv men igenkänningsfaktorn är fortsatt hög.

Rolf Skoglund har för alla tider gett den sönderstressade svenske camparen ett ansikte. Han är fullständigt lysande som pappan som drar med sig familjen Backlund på campingsemester. Att campa är ju det bästa sättet att se Sverige, säger han, men resten av familjen verkar inte övertygad. Claire Wikholm spelar hans hårt prövade hustru och ”Knas” Lindkvist den kissnödige morfar.

2. Engelsk komedi

Withnail & I (1987)

regi: Bruce Robinson

Skruvad komedi som får en ny publik med varje ny generation. Den handlar om två arbetslösa skådespelare som lämnar det stimmiga, bohemiska livet i 60-talets London. De ger sig av på en illa planerad semester i farbror Montys stuga på den engelska landsbygden. Hungriga, törstiga och trötta tvingas de be bonden om hjälp: ”Vi har åkt på semester av misstag”.

Unga Richard E Grant och Paul McGann är enastående i huvudrollerna och manuset späckat av klassiska repliker.

3. Hollywood-klassiker

Roman Holiday/ Prinsessa på vift (1953)

regi: William Wyler

Romantisk komedi från Hollywoods guldålder. Audrey Hepburn ( i sin genombrottsroll) är omöjligt charmig och vacker att ingen människa kan undgå att bli förälskad.

Hon spelar en prinsessa som rymmer från hovets trista rutiner under ett besök i Rom. Hon möter en amerikansk journalist (Gregory Peck) som visar henne den italienska huvudstaden från dess mest romantiska sida. Ljuv musik uppstår naturligtvis när de åker vespa genom den eviga staden.

4. Väntar på flyget

Up in the air (2009)

regi: Jason Reitman

Någon som saknar flygresandet? Up in the air är en amerikansk komedi med både hjärta och hjärna. Den utspelas till stor del på flygplatser där avgångshallar och säkerhetskontroller ser likadana ut överallt.

George Clooney spelar Ryan Bingham, en man som representerar sitt företag och spenderar mycket tid på resande fot. Han älskar privilegierna som frequent flyer, men hans bekväma liv hotas av en ny kvinnlig chef (Anna Kendrick). Ibland blir förändring helt enkelt nödvändig.

5. Kärlek i Italien 1

Call me by your name (2017)

regi: Luca Guadagnino

Italienska ”Call me by your name” blev en stor succé med flera Oscarsnomineringar (en uppföljare sägs vara på väg). Filmen med manus av James Ivory är baserad på André Acimans roman.

Det är i första hand en finstämd kärlekshistoria mellan unge Elio och amerikanen Oliver. Det är också en oemotståndlig skildring av lata sommardagar med bad, cykelturer och måltider utomhus. Den italienska landsbygden gör sig alltid mycket bra på film, men sällan har den varit lika romantisk som i "Call me by your name".

6. Kärlek i Italien 2

The talented Mr. Ripley (1999)

regi: Anthony Minghella

På tal om Italien. The talented Mr. Ripley är en mycket välgjord film med stjärnor som Matt Damon, Cate Blanchett, Jude Law och Gwyneth Paltrow i rollistan. Bäst i filmen är ändå de fantastiska italienska miljöerna. Ingen turistbyrå kunde ha gjort ett bättre jobb.

Filmen är den bästa av flera filmatiseringar av Patricia Highsmiths böcker om den mystiske Ripley. Denna gång följer han ett rikt par på en lyxig resa i Italien, från kust till stad.

7. Vinprovning i Kalifornien

Sideways (2004)

regi: Alexander Payne

Regissören Alexander Payne har gjort några av de bästa amerikanska filmerna från senare år. Sideways, ett slags dramakomedi, blev hans stora genombrott. Det är en hysteriskt rolig film som också rymmer livets stora ämnen: vin och litteratur.

Sideways handlar om två vänner ger sig av på en resa till vindistriktet Napa Valley. Miles (Paul Giamatti) är en misslyckad författare som börjar ge upp hoppet. Jack (Thomas Haden Church) är slarvern som slutligen ska gifta sig. Deras sista resa tillsammans bjuder på många överraskningar och mängder av vin.

8. Ensam i Tokyo

Lost in translation, 2003

regi: Sofia Coppola

I "Lost in translation" möts möts två vilsna själar (Bill Murray och Scarlett Johansson) i en annorlunda vänskap. Han är en avdankad skådis, hon är en ung student som sitter ensam när hennes pojkvän arbetar.

Utanför hotellrummets fönster väntar Tokyo, den pulserande storstaden där filmen är inspelad.

Det är en elegant och stämningsfull film (som alltid när Sofia Coppola regisserar) om uppriktig vänskap mitt i storstadens vimmel.

9. Ensam i Alaska

Into the wild (2007)

regi: Sean Penn

Fascinerande film som är baserad på den sanna berättelsen om Christopher McCandless (spelas av Emile Hirsch), en ung man som sålde allt han ägde, som lämnade familj och vänner för att leva ensam i Alaskas vildmarker.

Det blir en resa med många strapatser, minst sagt. Att klara sig ensam är inte lätt och han får kämpa ute i den storslagna naturen. Into the wild är en vacker men sorglig historia om att fly vardagslivet för friheten i naturen.

10. Born to be wild

Easy Rider (1969)

regi: Dennis Hopper

Numera en självklar klassiker, men "Easy Rider" var egentligen en ganska enkel lågbudgetfilm. Denna road-movie skulle få en avgörande betydelse för New Hollywood, en ny generation filmskapare som tog intryck från europeisk film.

I "Easy Rider" åker två vänner (Dennis Hopper och Peter Fonda) på sina bågar från Kalifornien till New Orleans. De möter bland annat ett mycket ung Jack Nicholson som stjäl flera scener. De möter också 60-talets Amerika, ett land som förändras i grunden. Easy Rider förblir ett fantastiskt tidsdokument till musik av Steppenwolf och Byrds - en film som får vem som helst att vilja skaffa en motorcykel.