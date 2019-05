Jönköpings län



Foto: FREDRIK PERSSON / TT

Sverigedemokraterna meddelade på söndagen att Kristina Winberg från Jönköping inte får kandidera till EU-valet. Hon ska också stängas av från sitt medlemskap i partiet. Anledningen sades vara upprepade händelser där Kristina Winberg ska ha uppfört sig klandervärt och omdömeslöst i förhållande till kollegor och personal, samt i förhållande till direktiv och önskemål från riksorganisationen, under de senaste åren.

På måndagen gick sedan Expressen ut med uppgifter som sa att Kristina Winberg hade berättat för SD:s partiledning att partikollegan Peter Lundgren från Gnosjö kommun ska ha tafsat på en annan kvinna i partiet. Winberg hade bandat ett samtal där hon och den utsatta kvinnan pratade om att Peter Lundgren tagit henne på bröstet.

Kristina Winberg sa till Expressen att inspelningen inte gjort i syfte att skada partiet eller någon person.

– Min tanke med den här inspelningen var att det var ett så pass grovt angrepp mot henne. Jag ville att hon och jag skulle komma ihåg det här om hon skulle gå vidare med det. Det är ett och ett halvt år sen och det har inget med min placering på EU-listan att göra utan det var för hennes väl, har Winberg sagt till Expressen.

Annons

Tidningen har upprepade gånger sökt Kristina Winberg för ytterligare kommentarer, men utan resultat. I ett längre Facebookinlägg senare på måndagen skriver hon själv att det är mycket hon vill förklara, men att energin tryter:

”Det stämmer att jag spelade in ett samtal med en kvinna efter att hon utsatts för ett övergrepp. Hon har självklart tagit del av inspelningen i efterhand och då har vi pratat om att hon önskat gå vidare med händelsen men inte vågat. För egen del har det varit en svår sits att hamna i då jag inte velat gå över huvudet på kvinnan samtidigt som jag arbetar nära med mannen som helt öppet begick den här handlingen framför alla oss andra som närvarade. Det är en fråga som varit ständigt närvarande i bakhuvudet samtidigt som man försöker få livet att fortsätta och rulla på. Telefonen som jag använde för att spela in samtalet med blev stulen för över ett år sen vilket bland andra Peter vet om då den försvann under en utekväll då vi var ute tillsammans”.

Bakgrunden är att Peter Lundgren i samband med ett partiarrangemang förra året ska ha gjort närmanden mot en annan kvinnlig partikollega på ett hotellrum. Lundgren konfronterades av Expressen angående anklagelserna i lördags, och dagen därpå petades Kristina Winberg från partiet.

”Det finns så oerhört mycket som jag vill gå in på och förklara men saknar helt enkelt orken just nu då jag bara försöker att smälta det som händer runt omkring mig. För i lördags fick jag sms ifrån David Baas på Expressen med frågor om händelsen och jag kände hur världen sattes i gungning. Jag ringde då direkt partiet och informerade dem om vad jag visste och vad jag bevittnat. Direktiven jag fick var att hålla tyst och invänta vidare instruktioner. Nästa kommunikation var ett meddelande om uteslutning”, skriver Kristina Winberg.