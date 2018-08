Många bevittnade det rejäla åskovädret som drog över Jönköpings län under onsdagskvällen. En av dem är Wilma Magnusson, 15 år, i Lekeryd. Wilma satt ute sent på kvällen och bestämde sig för att försöka fånga blixtarna på film när ovädret drog in.

– Jag satte upp min mobil i fönstret och tänkte att jag provar med slow motion så det går saktare. Jag tänkte ”jag får säkert ingen”, men så kom det en jättestor blixt, och jag fick den, säger Wilma.

I filmen, som du kan se ovan, ser man hur himlen klyvs av en snabb succession av blixtar.

– Jag blev chockad själv när jag såg det på filmen.

Wilma Magnusson är inte en av de som är rädda för åska, men hon blev oroad på grund av den senaste tidens torka.

– Det är lite läskigt nu när det är torrt och kan börja brinna.

I samband med åskovädret kom också en del regn över Lekeryd och övriga länet.

– Det kom ganska mycket, men jag vet inte hur mycket det regnade över natten sen, säger Wilma.