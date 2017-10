Flera större företag från Värnamotrakten och Ljungby är inbjudna till ett lunchmöte på Vandalorum den 9 oktober. Mötet anordnas av SEB, banken som grundades som Stockholms Enskilda Bank av André Oscar Wallenberg 1856. Under mötet i Värnamo kommer Peter Wallenberg Jr att tala under rubriken ”Framsteg och utmaningar under 100 år av svensk forskning”.

Den andra talaren under dagen är SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist som ska presentera den så kallade Nordic Outlook som ger ekonomernas bild på ekonomin i världen, Europa och Sverige.

Mellan 140 och 150 personer från företag i området kommer att delta på lunchmötet, enligt uppgifter från SEB i Värnamo.