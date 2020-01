Det var 1994 som Waggeryds IK åkte ur division 3. WIK hade en storhetstid åren kring 1990 men 1994 fick klubben lämna det nationella seriesystemet. Den fina generation spelare som kom fram under 1980–talet hade då lagt skorna på hyllan eller såg slutet av sina karriärer. Fallet blev efter det tungt. WIK har varit nere i division 5 och det tog 25 år innan klubben var tillbaka i trean igen.

Det var den 19 oktober i höstas som WIK fick fira uppflyttningen efter ett lyckat kval. Den sista kvalmatchen vann WIK med 8–0. Träningen inför den nya säsongen startade den 7 januari. Två inomhuscuper har också hunnits med och Waggeryd gick till semifinal både i Råslättscupen innan jul och i Vrigstads inomhuscup den gångna helgen.

– Jag tycker vi gör en klart godkänd cup i Vrigstad och vi kommer trea. Cuperna är mycket för sammanhållningen och jag ser inomhuscuperna som en rolig grej som bryter av lite i den långa försäsongen, säger Anders Fredén, som tränar Waggeryd.

– Nu kommer en viktig period framöver. Vi kommer att ligga på fyra pass i veckan. Vi kommer att träna mer än tidigare och vi kommer att träna hårdare. Jag hoppas att vi kan klara oss utan skador under försäsongen.

Bra tränade

Anders Fredén pekar på en del punkter som kommer att bli viktiga under säsongen.

– Vi behöver vara topptränade, ha en bra attityd och ha ett spelsätt som passar oss väl. Då tror jag vi har chans mot alla lag i serien. Men det gäller att hålla uppe en jämn nivå under 22 matcher.

– Förra säsongen gjorde vi våra bästa matcher när det gällde som mest. Det finns en vinnarmentalitet i laget. WIK har legat i toppen i fyran under flera år men nu möter vi bättre lag. Men jag tycker det ska bli jätteroligt att spela i den här Västkustserien och jag hoppas att det ska komma mer publik till våra matcher, fortsätter Anders Fredén.

Waggeryd kommer den här säsongen att ställa upp med samma trupp som kvalade sig upp för några månader sedan. Vissa konkurrenter som Anderstorp har plockat in spelare som Behar Ferizi från IFK Värnamo. Men WIK bygger vidare med samma lag.

Efter säsongsslutet dröjde det sex veckor innan klubben gjorde klart med en förlängning med tränarduon, Anders Fredén och Thomas Johansson, och det försvårade i spelarrekryteringen. Nyförvärven lyser med sin frånvaro.



Foto: Christian Ahlin

Men WIK har i skrivande stund en stor trupp på 27–28 spelare. Offensiva spelare som Sebastian Andersson och Robert Glavas kommer att få en viktig roll.

– Det känns verkligen som att alla ser fram emot säsongen. Första träningsmatchen är den sista helgen i februari mot Gnosjö, säger Anders Fredén.

Fin historia

Waggeryd kommer att spela i division 3 sydvästra Götaland och kommer där att ställas mot närliggande lag som Gislaveds IS, Gnosjö IF och Anderstorps IF. Seriepremiären är borta mot Vejby IF den 10 april. Hemmapremiären på Vaggeryds IP är den 19 april då Höganäs BK kommer på besök.

Genom åren har det varit fotboll och bandy som gällt för Waggeryds IK. Det har blivit sju säsongers spel i näst högsta serien i fotboll för WIK. 1956 är märkesåret framför andra för fotbollen i föreningen. En höstdag det året hade WIK med tre spelare i den svenska startelvan mot Danmark på Råsunda. Sven ”Gliet” Eliasson, Lennart ”Jöns” Nilsson och Göran Lindblad. En fantastisk händelse. Bandyn spelade i högsta serien vintrarna 1942 och 1964. WIK har fortfarande ett A–lag i bandy i seriespel och den här vintern håller man till i division 2. Och den milda vintern till trots så ligger isen blank på Vaggeryds IP.

Den kommande jubileumsboken är det säkert många som ser fram emot i Vaggeryd. 100 år av idrottshistoria ska summeras. Waggeryds IK:s historia rymmer dessutom en hel del framgångar och lagom till jubileumsåret är föreningens herrlag i fotboll tillbaka i en förbundsserie igen. Detta efter ett kvarts sekel i olika distriktsserier.